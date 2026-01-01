Postavite Shelfmark jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za pretraživanje knjiga i audioknjiga koja pronalazi i preuzima naslove iz više izvora u vašu biblioteku.
Odaberite VPS plan za Shelfmark
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shelfmark
Shelfmark je samostalno hostirana web aplikacija koja istovremeno pretražuje knjige i audioknjige iz više izvora — uključujući web kataloge, torrent indeksere, Usenet i IRC kanale — i dostavlja rezultate vašem lokalnom upravitelju knjižnice. Podržava višestruki pristup korisnika s ugrađenim sustavom zahtjeva, tako da članovi kućanstva mogu pregledavati i slati zahtjeve za preuzimanje bez potrebe za zasebnim računima na svakoj integraciji.
Shelfmark se integrira s Calibreom, Calibre-Webom, Grimmoryjem i Audiobookshelfom kako bi dodao preuzete naslove izravno u vašu postojeću knjižnicu. Sve konfiguracije i povijest pohranjuju se u jednoj SQLite bazi podataka unutar config direktorija — nije potrebna vanjska usluga baze podataka.
Shelfmark ključne značajke
Višeizvorno pretraživanje knjiga
Pretražujte web kataloge, torrent indeksere, Usenet i IRC kanale istovremeno i usporedite rezultate s jednog sučelja.
Integracija upravitelja biblioteke
Povežite se s Calibreom, Calibre-Webom, Grimmoryjem ili Audiobookshelfom kako biste preuzete knjige usmjerili izravno u svoju postojeću biblioteku.
Višekorisnički sustav zahtjeva
Članovi kućanstva mogu pregledavati rezultate pretraživanja i slati zahtjeve za preuzimanje putem vlastitih računa bez izravnog pristupa klijentima za preuzimanje.
Fleksibilna autentifikacija
Odaberite između bez autentifikacije, ugrađenih korisničkih računa, zaglavlja obrnutog proxyja ili OIDC-a kako biste zadovoljili svoje zahtjeve mrežne sigurnosti.
Samostalna implementacija
SQLite pohranjuje svu konfiguraciju i povijest unutar konfiguracijskog volumena — nije potrebna nikakva vanjska usluga baze podataka za pokretanje Shelfmarka.
Zašto pokrenuti Shelfmark na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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