Do 69% popusta za Shelfmark

Postavite Shelfmark jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za pretraživanje knjiga i audioknjiga koja pronalazi i preuzima naslove iz više izvora u vašu biblioteku.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Shelfmark jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Shelfmark

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Shelfmark

Shelfmark je samostalno hostirana web aplikacija koja istovremeno pretražuje knjige i audioknjige iz više izvora — uključujući web kataloge, torrent indeksere, Usenet i IRC kanale — i dostavlja rezultate vašem lokalnom upravitelju knjižnice. Podržava višestruki pristup korisnika s ugrađenim sustavom zahtjeva, tako da članovi kućanstva mogu pregledavati i slati zahtjeve za preuzimanje bez potrebe za zasebnim računima na svakoj integraciji.

Shelfmark se integrira s Calibreom, Calibre-Webom, Grimmoryjem i Audiobookshelfom kako bi dodao preuzete naslove izravno u vašu postojeću knjižnicu. Sve konfiguracije i povijest pohranjuju se u jednoj SQLite bazi podataka unutar config direktorija — nije potrebna vanjska usluga baze podataka.

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Što možete izgraditi uz {name}

Shelfmark ključne značajke

Višeizvorno pretraživanje knjiga

Pretražujte web kataloge, torrent indeksere, Usenet i IRC kanale istovremeno i usporedite rezultate s jednog sučelja.

Integracija upravitelja biblioteke

Povežite se s Calibreom, Calibre-Webom, Grimmoryjem ili Audiobookshelfom kako biste preuzete knjige usmjerili izravno u svoju postojeću biblioteku.

Višekorisnički sustav zahtjeva

Članovi kućanstva mogu pregledavati rezultate pretraživanja i slati zahtjeve za preuzimanje putem vlastitih računa bez izravnog pristupa klijentima za preuzimanje.

Fleksibilna autentifikacija

Odaberite između bez autentifikacije, ugrađenih korisničkih računa, zaglavlja obrnutog proxyja ili OIDC-a kako biste zadovoljili svoje zahtjeve mrežne sigurnosti.

Samostalna implementacija

SQLite pohranjuje svu konfiguraciju i povijest unutar konfiguracijskog volumena — nije potrebna nikakva vanjska usluga baze podataka za pokretanje Shelfmarka.

Zašto pokrenuti Shelfmark na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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