Shelfmark je samostalno hostirana web aplikacija koja istovremeno pretražuje knjige i audioknjige iz više izvora — uključujući web kataloge, torrent indeksere, Usenet i IRC kanale — i dostavlja rezultate vašem lokalnom upravitelju knjižnice. Podržava višestruki pristup korisnika s ugrađenim sustavom zahtjeva, tako da članovi kućanstva mogu pregledavati i slati zahtjeve za preuzimanje bez potrebe za zasebnim računima na svakoj integraciji.

Shelfmark se integrira s Calibreom, Calibre-Webom, Grimmoryjem i Audiobookshelfom kako bi dodao preuzete naslove izravno u vašu postojeću knjižnicu. Sve konfiguracije i povijest pohranjuju se u jednoj SQLite bazi podataka unutar config direktorija — nije potrebna vanjska usluga baze podataka.