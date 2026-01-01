Papermerge je sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda, dizajniran za pretvaranje fizičke papirologije u digitalnu arhivu koja se može pretraživati i organizirati. Prenesite PDF-ove ili skenirane slike i Papermerge će automatski izdvojiti tekst putem OCR-a, čineći svaku fakturu, ugovor i račun odmah pronalazivim po sadržaju. Organizacija temeljena na oznakama, hijerarhije mapa i prilagođena polja metapodataka daju vam detaljnu kontrolu nad načinom strukturiranja i dohvaćanja dokumenata. Podrška za više korisnika s dozvolama temeljenim na ulogama čini ga prikladnim za mala poduzeća i profesionalne prakse.

Samostalno hostiranje Papermergea na vlastitom VPS-u znači da osjetljivi financijski zapisi, pravni dokumenti i osobne datoteke nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Izbjegavate mjesečne naknade za pohranu u oblaku, dok dobivate neograničen kapacitet dokumenata, mogućnost provođenja prilagođenih politika zadržavanja i fleksibilnost integracije s postojećim radnim procesima putem REST API-ja Papermergea.