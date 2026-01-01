Postavite Papermerge instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda s automatskim OCR-om, pretraživanjem cijelog teksta i organizacijom temeljenom na oznakama za svu vašu skeniranu dokumentaciju.
Odaberite VPS plan za Papermerge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Papermerge
Papermerge je sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda, dizajniran za pretvaranje fizičke papirologije u digitalnu arhivu koja se može pretraživati i organizirati. Prenesite PDF-ove ili skenirane slike i Papermerge će automatski izdvojiti tekst putem OCR-a, čineći svaku fakturu, ugovor i račun odmah pronalazivim po sadržaju. Organizacija temeljena na oznakama, hijerarhije mapa i prilagođena polja metapodataka daju vam detaljnu kontrolu nad načinom strukturiranja i dohvaćanja dokumenata. Podrška za više korisnika s dozvolama temeljenim na ulogama čini ga prikladnim za mala poduzeća i profesionalne prakse.
Samostalno hostiranje Papermergea na vlastitom VPS-u znači da osjetljivi financijski zapisi, pravni dokumenti i osobne datoteke nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Izbjegavate mjesečne naknade za pohranu u oblaku, dok dobivate neograničen kapacitet dokumenata, mogućnost provođenja prilagođenih politika zadržavanja i fleksibilnost integracije s postojećim radnim procesima putem REST API-ja Papermergea.
Papermerge ključne značajke
Automatsko OCR izvlačenje
Papermerge automatski izdvaja tekst koji se može pretraživati iz PDF-ova i skeniranih slika prilikom prijenosa, pretvarajući hrpu skenirane dokumentacije u bazu podataka koja se može pretraživati.
Pretraga cijelog teksta
Pretražujte cjelokupan sadržaj i metapodatke svakog dokumenta u vašoj arhivi, s filtrima po datumu, oznakama i prilagođenim poljima za precizno pronalaženje.
Organizacija oznaka i mapa
Kombinirajte hijerarhije mapa s fleksibilnim oznakama i prilagođenim poljima metapodataka kako biste izgradili organizacijsku strukturu koja odgovara načinu na koji vaše poslovanje stvarno funkcionira.
Višekorisničke dozvole
Kontrola pristupa temeljena na ulogama omogućuje timovima dijeljenje jedinstvene arhive dokumenata, dok osjetljive datoteke ostaju vidljive samo ovlaštenim korisnicima.
Operacije PDF stranica
Spojite, podijelite i preuredite PDF stranice izravno unutar Papermergea, eliminirajući potrebu za zasebnim PDF uređivačem prilikom čišćenja skeniranih dokumenata.
Zašto pokrenuti Papermerge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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