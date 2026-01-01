Do 69% popusta za Papermerge

Postavite Papermerge instalacijom jednim klikom.

Sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda s automatskim OCR-om, pretraživanjem cijelog teksta i organizacijom temeljenom na oznakama za svu vašu skeniranu dokumentaciju.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Papermerge instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Papermerge

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Papermerge

Papermerge je sustav za upravljanje dokumentima otvorenog koda, dizajniran za pretvaranje fizičke papirologije u digitalnu arhivu koja se može pretraživati i organizirati. Prenesite PDF-ove ili skenirane slike i Papermerge će automatski izdvojiti tekst putem OCR-a, čineći svaku fakturu, ugovor i račun odmah pronalazivim po sadržaju. Organizacija temeljena na oznakama, hijerarhije mapa i prilagođena polja metapodataka daju vam detaljnu kontrolu nad načinom strukturiranja i dohvaćanja dokumenata. Podrška za više korisnika s dozvolama temeljenim na ulogama čini ga prikladnim za mala poduzeća i profesionalne prakse.

Samostalno hostiranje Papermergea na vlastitom VPS-u znači da osjetljivi financijski zapisi, pravni dokumenti i osobne datoteke nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Izbjegavate mjesečne naknade za pohranu u oblaku, dok dobivate neograničen kapacitet dokumenata, mogućnost provođenja prilagođenih politika zadržavanja i fleksibilnost integracije s postojećim radnim procesima putem REST API-ja Papermergea.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Papermerge ključne značajke

Automatsko OCR izvlačenje

Papermerge automatski izdvaja tekst koji se može pretraživati iz PDF-ova i skeniranih slika prilikom prijenosa, pretvarajući hrpu skenirane dokumentacije u bazu podataka koja se može pretraživati.

Pretraga cijelog teksta

Pretražujte cjelokupan sadržaj i metapodatke svakog dokumenta u vašoj arhivi, s filtrima po datumu, oznakama i prilagođenim poljima za precizno pronalaženje.

Organizacija oznaka i mapa

Kombinirajte hijerarhije mapa s fleksibilnim oznakama i prilagođenim poljima metapodataka kako biste izgradili organizacijsku strukturu koja odgovara načinu na koji vaše poslovanje stvarno funkcionira.

Višekorisničke dozvole

Kontrola pristupa temeljena na ulogama omogućuje timovima dijeljenje jedinstvene arhive dokumenata, dok osjetljive datoteke ostaju vidljive samo ovlaštenim korisnicima.

Operacije PDF stranica

Spojite, podijelite i preuredite PDF stranice izravno unutar Papermergea, eliminirajući potrebu za zasebnim PDF uređivačem prilikom čišćenja skeniranih dokumenata.

Zašto pokrenuti Papermerge na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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