Postavite MistServer instalacijom jednim klikom.
Potpuno opremljen medijski alat otvorenog koda za izgradnju i isporuku stabilnih internetskih streaming aplikacija u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za MistServer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MistServer
MistServer je alat za streaming medija otvorenog koda, s potpunim značajkama, dizajniran za izradu internetskih streaming aplikacija. Podržava širok raspon ulaznih i izlaznih protokola — uključujući RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT i RTSP — omogućujući vam da unosite, obrađujete i isporučujete medije bilo kojem reproduktoru ili uređaju. Ugrađeno web sučelje na portu 4242 pruža potpunu konfiguraciju poslužitelja, upravljanje streamovima i praćenje u stvarnom vremenu bez dodatnih alata.
Dizajniran za programere koji izrađuju over-the-top (OTT) streaming aplikacije, MistServer je lagan, modularan i besplatan za korištenje u bilo koju svrhu, uključujući komercijalnu. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom streaming infrastrukturom bez naknada po gledatelju ili ovisnosti o trećim stranama.
MistServer ključne značajke
Višeprotokolna podrška
Unosite i isporučujte streamove putem RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT i RTSP s jednog poslužitelja bez konfiguracije dodataka.
Web-bazirana konfiguracija
Konfigurirajte streamove, upravljajte ulazima i pratite performanse poslužitelja putem ugrađenog web sučelja bez pristupa naredbenom retku.
Nisko kašnjenje strujanja
Opcije izlaza SRT i WebRTC omogućuju streaming s latencijom manjom od sekunde za događaje uživo i interaktivne aplikacije.
OTT aplikacija spremna
Izgrađen za programere koji grade OTT streaming platforme, MistServer upravlja slojem za isporuku medija tako da se vi možete usredotočiti na svoju aplikaciju.
Modularna arhitektura
Uklonite nekorištene binarne datoteke protokola kako biste smanjili otisak poslužitelja, zadržavajući samo protokole za streaming koje vaša aplikacija zahtijeva.
Zašto pokrenuti MistServer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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