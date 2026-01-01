MistServer je alat za streaming medija otvorenog koda, s potpunim značajkama, dizajniran za izradu internetskih streaming aplikacija. Podržava širok raspon ulaznih i izlaznih protokola — uključujući RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT i RTSP — omogućujući vam da unosite, obrađujete i isporučujete medije bilo kojem reproduktoru ili uređaju. Ugrađeno web sučelje na portu 4242 pruža potpunu konfiguraciju poslužitelja, upravljanje streamovima i praćenje u stvarnom vremenu bez dodatnih alata.

Dizajniran za programere koji izrađuju over-the-top (OTT) streaming aplikacije, MistServer je lagan, modularan i besplatan za korištenje u bilo koju svrhu, uključujući komercijalnu. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašom streaming infrastrukturom bez naknada po gledatelju ili ovisnosti o trećim stranama.