Shlink je moćna usluga skraćivanja URL-ova otvorenog koda koja vam daje potpuno vlasništvo nad vašom infrastrukturom veza. Za razliku od komercijalnih usluga koje nameću brendiranje, cjenovne razine ili zahtjeve za dijeljenje podataka, Shlink vam omogućuje stvaranje brendiranih kratkih veza na vašoj vlastitoj domeni bez ikakve ovisnosti o trećim stranama.

Samostalno hostiranje Shlinka na vašem VPS-u znači da vaši podaci o klikovima, analitika i konfiguracije veza ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom. S preko 4.600 zvjezdica na GitHubu, Shlink je dokazan, aktivno održavan projekt kojem vjeruju tvrtke, kreatori sadržaja i programeri koji trebaju pouzdano skraćivanje URL-ova bez ovisnosti o dobavljaču.