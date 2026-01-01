Postavite Shlink instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirani skraćivač URL-ova s brendiranim kratkim poveznicama, analitikom klikova, QR kodovima i potpunim REST API-jem.
Odaberite VPS plan za Shlink
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shlink
Shlink je moćna usluga skraćivanja URL-ova otvorenog koda koja vam daje potpuno vlasništvo nad vašom infrastrukturom veza. Za razliku od komercijalnih usluga koje nameću brendiranje, cjenovne razine ili zahtjeve za dijeljenje podataka, Shlink vam omogućuje stvaranje brendiranih kratkih veza na vašoj vlastitoj domeni bez ikakve ovisnosti o trećim stranama.
Samostalno hostiranje Shlinka na vašem VPS-u znači da vaši podaci o klikovima, analitika i konfiguracije veza ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom. S preko 4.600 zvjezdica na GitHubu, Shlink je dokazan, aktivno održavan projekt kojem vjeruju tvrtke, kreatori sadržaja i programeri koji trebaju pouzdano skraćivanje URL-ova bez ovisnosti o dobavljaču.
Shlink ključne značajke
Brendirane kratke poveznice
Kreirajte kratke poveznice na vašoj vlastitoj prilagođenoj domeni, održavajući dosljednost vašeg brenda na svim dijeljenim sadržajima.
Analitika klikova
Pratite detaljne statistike klikova uključujući geografsku lokaciju, vrstu uređaja i podatke o izvoru prometa za svaku kratku poveznicu.
Generiranje QR koda
Automatski generirajte QR kodove za bilo koju kratku poveznicu, spremne za tiskane materijale, prezentacije i offline kampanje.
REST API pristup
Programatski stvarajte i upravljajte vezama putem potpunog REST API-ja, omogućujući integraciju s vašim postojećim alatima i radnim procesima.
Istek poveznice i sigurnost
Postavite datume isteka i zaštitite osjetljive poveznice lozinkom za kontrolu pristupa i provedbu vremenski ograničenog dijeljenja.
Zašto pokrenuti Shlink na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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