Do 69% popusta za BugSink

Postavite BugSink instalacijom jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za praćenje pogrešaka za nadzor iznimaka aplikacija uz potpunu kontrolu nad osjetljivim podacima za otklanjanje pogrešaka.

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AI VPS
5,49  € /mj
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30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite BugSink instalacijom jednim klikom.

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69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 131,76 € (redovna cijena je 431,76 €). Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 191,76 € (redovna cijena je 527,76 €). Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 263,76 € (redovna cijena je 863,76 €). Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mj
Odaberite plan
Dobijte 24 mjeseci za 527,76 € (redovna cijena je 1.559,76 €). Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz BugSink

BugSink je samostalno hostirana platforma za praćenje pogrešaka koja bilježi, grupira i prikazuje iznimke aplikacija u vašim uslugama u stvarnom vremenu. Izgrađena s Djangom i Pythonom, pruža tragove stoga, kontekst pogreške i deduplikaciju koje razvojni timovi trebaju za brzo dijagnosticiranje i rješavanje problema — bez slanja osjetljivih informacija za otklanjanje pogrešaka usluzi treće strane.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u eliminira cijene po volumenu pogrešaka, uklanja brige o rezidenciji podataka za regulirane industrije i omogućuje vam izravnu integraciju praćenja pogrešaka s vašom postojećom infrastrukturom. Ova implementacija uparuje BugSink s MySQL-om za trajno pohranjivanje pogrešaka i automatski stvara administratorskog korisnika pri prvom pokretanju.

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Što možete izgraditi uz {name}

BugSink ključne značajke

Automatsko grupiranje pogrešaka

Uklanja duplikate i grupira slične iznimke tako da vaš tim vidi jedan rješiv problem umjesto tisuća identičnih upozorenja koja preplavljuju nadzornu ploču.

Detaljni tragovi stoga

Bilježi potpune stack traceove s kontekstom izvornog koda i stanjem varijabli u trenutku svake pogreške, dajući programerima sve što je potrebno za reprodukciju i ispravljanje grešaka.

Višejezična SDK podrška

Integrira se s popularnim SDK-ovima preko više programskih jezika i okvira tako da možete usmjeravati greške iz svih vaših usluga na jedno mjesto.

Obavijesti u stvarnom vremenu

Upozorenja se aktiviraju u trenutku kada se otkriju nove vrste pogrešaka, omogućujući timovima da reagiraju prije nego što se problemi nagomilaju i utječu na više korisnika.

Potpuna suverenost podataka

Svi podaci o pogreškama, tragovi stoga i korisnički kontekst ostaju na vašem VPS-u, zadovoljavajući zahtjeve usklađenosti i sprječavajući da osjetljive informacije napuste vašu infrastrukturu.

Zašto pokrenuti BugSink na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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