Postavite BugSink instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za praćenje pogrešaka za nadzor iznimaka aplikacija uz potpunu kontrolu nad osjetljivim podacima za otklanjanje pogrešaka.
Odaberite VPS plan za BugSink
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz BugSink
BugSink je samostalno hostirana platforma za praćenje pogrešaka koja bilježi, grupira i prikazuje iznimke aplikacija u vašim uslugama u stvarnom vremenu. Izgrađena s Djangom i Pythonom, pruža tragove stoga, kontekst pogreške i deduplikaciju koje razvojni timovi trebaju za brzo dijagnosticiranje i rješavanje problema — bez slanja osjetljivih informacija za otklanjanje pogrešaka usluzi treće strane.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u eliminira cijene po volumenu pogrešaka, uklanja brige o rezidenciji podataka za regulirane industrije i omogućuje vam izravnu integraciju praćenja pogrešaka s vašom postojećom infrastrukturom. Ova implementacija uparuje BugSink s MySQL-om za trajno pohranjivanje pogrešaka i automatski stvara administratorskog korisnika pri prvom pokretanju.
BugSink ključne značajke
Automatsko grupiranje pogrešaka
Uklanja duplikate i grupira slične iznimke tako da vaš tim vidi jedan rješiv problem umjesto tisuća identičnih upozorenja koja preplavljuju nadzornu ploču.
Detaljni tragovi stoga
Bilježi potpune stack traceove s kontekstom izvornog koda i stanjem varijabli u trenutku svake pogreške, dajući programerima sve što je potrebno za reprodukciju i ispravljanje grešaka.
Višejezična SDK podrška
Integrira se s popularnim SDK-ovima preko više programskih jezika i okvira tako da možete usmjeravati greške iz svih vaših usluga na jedno mjesto.
Obavijesti u stvarnom vremenu
Upozorenja se aktiviraju u trenutku kada se otkriju nove vrste pogrešaka, omogućujući timovima da reagiraju prije nego što se problemi nagomilaju i utječu na više korisnika.
Potpuna suverenost podataka
Svi podaci o pogreškama, tragovi stoga i korisnički kontekst ostaju na vašem VPS-u, zadovoljavajući zahtjeve usklađenosti i sprječavajući da osjetljive informacije napuste vašu infrastrukturu.
Zašto pokrenuti BugSink na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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