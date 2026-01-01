BugSink je samostalno hostirana platforma za praćenje pogrešaka koja bilježi, grupira i prikazuje iznimke aplikacija u vašim uslugama u stvarnom vremenu. Izgrađena s Djangom i Pythonom, pruža tragove stoga, kontekst pogreške i deduplikaciju koje razvojni timovi trebaju za brzo dijagnosticiranje i rješavanje problema — bez slanja osjetljivih informacija za otklanjanje pogrešaka usluzi treće strane.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u eliminira cijene po volumenu pogrešaka, uklanja brige o rezidenciji podataka za regulirane industrije i omogućuje vam izravnu integraciju praćenja pogrešaka s vašom postojećom infrastrukturom. Ova implementacija uparuje BugSink s MySQL-om za trajno pohranjivanje pogrešaka i automatski stvara administratorskog korisnika pri prvom pokretanju.