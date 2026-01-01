Hasura GraphQL Engine povezuje se s vašom PostgreSQL bazom podataka i automatski generira potpuno tipizirani GraphQL API u sekundama. Umjesto pisanja resolver koda, konfiguriranja definicija sheme ili izgradnje slojeva upita od nule, developeri usmjere Hasuru na bazu podataka i odmah dobivaju filtriranje, sortiranje, paginaciju, agregacije i pretplate u stvarnom vremenu — sve upravljano putem vizualne konzole.

S preko 32.000 GitHub zvjezdica i produkcijskom upotrebom u tvrtkama diljem svijeta, Hasura je najbrži put od baze podataka do API-ja. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva vaše vjerodajnice baze podataka i logiku upita unutar vaše infrastrukture, bez naknada po zahtjevu, bez troškova izlaza podataka i s potpunom kontrolom nad dozvolama pristupa i ograničenjem stope.