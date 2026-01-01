Postavite Hasura GraphQL Engine instalacijom jednim klikom.
Trenutni GraphQL i REST API-ji preko vaše PostgreSQL baze podataka — nije potreban pozadinski kod.
Odaberite VPS plan za Hasura GraphQL Engine
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine povezuje se s vašom PostgreSQL bazom podataka i automatski generira potpuno tipizirani GraphQL API u sekundama. Umjesto pisanja resolver koda, konfiguriranja definicija sheme ili izgradnje slojeva upita od nule, developeri usmjere Hasuru na bazu podataka i odmah dobivaju filtriranje, sortiranje, paginaciju, agregacije i pretplate u stvarnom vremenu — sve upravljano putem vizualne konzole.
S preko 32.000 GitHub zvjezdica i produkcijskom upotrebom u tvrtkama diljem svijeta, Hasura je najbrži put od baze podataka do API-ja. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva vaše vjerodajnice baze podataka i logiku upita unutar vaše infrastrukture, bez naknada po zahtjevu, bez troškova izlaza podataka i s potpunom kontrolom nad dozvolama pristupa i ograničenjem stope.
Hasura GraphQL Engine ključne značajke
Trenutačni GraphQL API-ji
Automatski generira potpuno tipizirani GraphQL API iz vaše postojeće PostgreSQL sheme — uključujući tablice, poglede i odnose, bez potrebe za pisanjem koda za rješavanje.
Pretplate u stvarnom vremenu
Bilo koji GraphQL upit može se pretvoriti u pretplatu uživo koja šalje ažuriranja povezanim klijentima putem WebSocketa kako se mijenjaju temeljni podaci.
Dozvole na razini retka
Definirajte detaljna pravila kontrole pristupa po tablici, ulozi i operaciji pomoću vizualnog alata za izradu dozvola — nije potreban prilagođeni middleware.
Mapiranje REST endpointa
Izložite bilo koji spremljeni GraphQL upit kao imenovanu REST krajnju točku, dajući klijentima koji koriste samo REST pristup istim podacima bez zasebnog API sloja.
Udaljene sheme i akcije
Povežite vanjske GraphQL API-je i HTTP usluge u jedinstvenu shemu, tako da klijenti sve upite šalju putem jedne krajnje točke.
Zašto pokrenuti Hasura GraphQL Engine na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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