Do 69% popusta za Hasura GraphQL Engine

Postavite Hasura GraphQL Engine instalacijom jednim klikom.

Trenutni GraphQL i REST API-ji preko vaše PostgreSQL baze podataka — nije potreban pozadinski kod.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Hasura GraphQL Engine instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Hasura GraphQL Engine

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine povezuje se s vašom PostgreSQL bazom podataka i automatski generira potpuno tipizirani GraphQL API u sekundama. Umjesto pisanja resolver koda, konfiguriranja definicija sheme ili izgradnje slojeva upita od nule, developeri usmjere Hasuru na bazu podataka i odmah dobivaju filtriranje, sortiranje, paginaciju, agregacije i pretplate u stvarnom vremenu — sve upravljano putem vizualne konzole.

S preko 32.000 GitHub zvjezdica i produkcijskom upotrebom u tvrtkama diljem svijeta, Hasura je najbrži put od baze podataka do API-ja. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva vaše vjerodajnice baze podataka i logiku upita unutar vaše infrastrukture, bez naknada po zahtjevu, bez troškova izlaza podataka i s potpunom kontrolom nad dozvolama pristupa i ograničenjem stope.

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Što možete izgraditi uz {name}

Hasura GraphQL Engine ključne značajke

Trenutačni GraphQL API-ji

Automatski generira potpuno tipizirani GraphQL API iz vaše postojeće PostgreSQL sheme — uključujući tablice, poglede i odnose, bez potrebe za pisanjem koda za rješavanje.

Pretplate u stvarnom vremenu

Bilo koji GraphQL upit može se pretvoriti u pretplatu uživo koja šalje ažuriranja povezanim klijentima putem WebSocketa kako se mijenjaju temeljni podaci.

Dozvole na razini retka

Definirajte detaljna pravila kontrole pristupa po tablici, ulozi i operaciji pomoću vizualnog alata za izradu dozvola — nije potreban prilagođeni middleware.

Mapiranje REST endpointa

Izložite bilo koji spremljeni GraphQL upit kao imenovanu REST krajnju točku, dajući klijentima koji koriste samo REST pristup istim podacima bez zasebnog API sloja.

Udaljene sheme i akcije

Povežite vanjske GraphQL API-je i HTTP usluge u jedinstvenu shemu, tako da klijenti sve upite šalju putem jedne krajnje točke.

Zašto pokrenuti Hasura GraphQL Engine na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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