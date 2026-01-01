Deploy HeyForm in one click installation.
Alat otvorenog koda za izradu konverzacijskih obrazaca za ankete, kvizove i glasanja.
Odaberite VPS plan za HeyForm
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HeyForm
HeyForm je moderni alat za izradu obrazaca otvorenog koda koji stvara privlačne konverzacijske sučelja gdje se pitanja pojavljuju jedno po jedno. Ovaj pristup donosi znatno veće stope dovršenosti u usporedbi s tradicionalnim alatima za izradu obrazaca, što ga čini idealnim za ankete, upitnike, kvizove i obrasce za prikupljanje potencijalnih klijenata.
S više od 40 vrsta unosa, uvjetnom logikom, prilagođenim temama i ugrađenom analitikom, HeyForm pruža moćnu platformu bez koda za prikupljanje podataka dok sve prijave ostaju pod vašom kontrolom. Ovaj predložak uključuje MongoDB za pohranu obrazaca, KeyDB za keširanje i Traefik HTTPS usmjeravanje za siguran pristup obrascima.
HeyForm ključne značajke
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Izgradite dinamičke putanje pitanja koje se prilagođavaju na temelju prethodnih odgovora za personalizirano i relevantno prikupljanje podataka.
Drag-and-drop alat za izradu
Dizajnirajte obrasce vizualno s više od 40 vrsta ulaznih polja, uključujući ocjene, prijenose datoteka, potpise i birače datuma.
Ugrađena analitika
Pratite obrasce odgovora i metrike dovršenosti s integriranom analitičkom nadzornom pločom za optimizaciju obrazaca temeljenu na podacima.
Prilagođeno brendiranje
Primijenite prilagođene teme, boje i brendiranje kako bi odgovarali identitetu vaše organizacije na svim obrascima i anketama.
Zašto pokrenuti HeyForm na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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