HeyForm je moderni alat za izradu obrazaca otvorenog koda koji stvara privlačne konverzacijske sučelja gdje se pitanja pojavljuju jedno po jedno. Ovaj pristup donosi znatno veće stope dovršenosti u usporedbi s tradicionalnim alatima za izradu obrazaca, što ga čini idealnim za ankete, upitnike, kvizove i obrasce za prikupljanje potencijalnih klijenata.

S više od 40 vrsta unosa, uvjetnom logikom, prilagođenim temama i ugrađenom analitikom, HeyForm pruža moćnu platformu bez koda za prikupljanje podataka dok sve prijave ostaju pod vašom kontrolom. Ovaj predložak uključuje MongoDB za pohranu obrazaca, KeyDB za keširanje i Traefik HTTPS usmjeravanje za siguran pristup obrascima.