PrivateGPT je platforma otvorenog koda RAG (Retrieval-Augmented Generation) za pretraživanje vaših vlastitih dokumenata pomoću lokalnih velikih jezičnih modela. Prenesite datoteke i postavljajte pitanja o njima — sustav dohvaća najrelevantnije odlomke i koristi lokalni LLM za generiranje točnih, citiranih odgovora bez slanja podataka vanjskim API-jima ili uslugama u oblaku.

Ova implementacija koristi Ollamu za pokretanje zaključivanja u potpunosti na CPU-u, čineći je praktičnom na bilo kojem VPS-u bez GPU-a. Pri prvom pokretanju, Ollama automatski preuzima Llama 3.1 8B i model za ugradnju teksta — nije potreban HuggingFace račun ili API ključ. Naknadna pokretanja su brza. Samostalno hostiranje čuva vaše dokumente, upite i povijest razgovora na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate.