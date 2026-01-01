Postavite PrivateGPT instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostiran RAG pogon koji vam omogućuje razgovor s vašim privatnim dokumentima koristeći lokalne LLM-ove — nijedan podatak ne napušta vaš poslužitelj.
Odaberite VPS plan za PrivateGPT
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PrivateGPT
PrivateGPT je platforma otvorenog koda RAG (Retrieval-Augmented Generation) za pretraživanje vaših vlastitih dokumenata pomoću lokalnih velikih jezičnih modela. Prenesite datoteke i postavljajte pitanja o njima — sustav dohvaća najrelevantnije odlomke i koristi lokalni LLM za generiranje točnih, citiranih odgovora bez slanja podataka vanjskim API-jima ili uslugama u oblaku.
Ova implementacija koristi Ollamu za pokretanje zaključivanja u potpunosti na CPU-u, čineći je praktičnom na bilo kojem VPS-u bez GPU-a. Pri prvom pokretanju, Ollama automatski preuzima Llama 3.1 8B i model za ugradnju teksta — nije potreban HuggingFace račun ili API ključ. Naknadna pokretanja su brza. Samostalno hostiranje čuva vaše dokumente, upite i povijest razgovora na infrastrukturi koju u potpunosti kontrolirate.
PrivateGPT ključne značajke
100 % privatno po dizajnu
Sva inferencija se pokreće lokalno putem Ollame — dokumenti, upiti i odgovori nikada ne dodiruju vanjske API-je ili usluge u oblaku.
Unos dokumenata
Učitajte PDF-ove, tekstualne datoteke, proračunske tablice i još mnogo toga; sustav ih dijeli na dijelove i ugrađuje u lokalnu vektorsku pohranu za semantičko pretraživanje.
Odgovori pokretani RAG-om
Svaki odgovor prvo dohvaća najrelevantnije odlomke dokumenta, temeljeći odgovore na vašem stvarnom sadržaju umjesto na izmišljenom znanju.
Višestruki načini upita
Prebacujte se između RAG chata, pretraživanja cijelog dokumenta, običnog LLM chata i sažimanja s istog sučelja bez ponovnog konfiguriranja ičega.
Inferencija bez GPU-a
Radi u potpunosti na CPU-u putem Ollame — nije potreban GPU ni CUDA, što ga čini mogućim za implementaciju na bilo kojem standardnom VPS planu.
Ugrađeno web korisničko sučelje
Sučelje temeljeno na Gradio-u za prijenos dokumenata, postavljanje pitanja i upravljanje unesenim datotekama — nema potrebe za instaliranjem zasebnog sučelja.
Zašto pokrenuti PrivateGPT na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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