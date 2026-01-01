RSSHub je najveća svjetska open-source RSS mreža, koja podržava preko 5.000 ruta za platforme koje su prestale nuditi izvorne RSS feedove — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub i mnoge druge. S preko 41.000 GitHub zvjezdica i doprinosima od 1.300+ developera, postao je glavno rješenje za održavanje otvorenog weba pretplatljivim.

Samostalno hostiranje RSSHuba znači da vaše navike konzumacije sadržaja ostaju privatne — svi zahtjevi za feedovima potječu s vašeg vlastitog servera, a ne s javnih instanci koje mogu bilježiti upite. Redis keširanje održava često pristupljene feedove brzim i smanjuje opterećenje na izvornim web stranicama.