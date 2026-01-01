Postavite RSSHub u jednom kliku.
Generator RSS feedova otvorenog koda koji svaku web stranicu čini pretplatljivom, od društvenih medija do GitHuba i šire.
Odaberite VPS plan za RSSHub
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz RSSHub
RSSHub je najveća svjetska open-source RSS mreža, koja podržava preko 5.000 ruta za platforme koje su prestale nuditi izvorne RSS feedove — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub i mnoge druge. S preko 41.000 GitHub zvjezdica i doprinosima od 1.300+ developera, postao je glavno rješenje za održavanje otvorenog weba pretplatljivim.
Samostalno hostiranje RSSHuba znači da vaše navike konzumacije sadržaja ostaju privatne — svi zahtjevi za feedovima potječu s vašeg vlastitog servera, a ne s javnih instanci koje mogu bilježiti upite. Redis keširanje održava često pristupljene feedove brzim i smanjuje opterećenje na izvornim web stranicama.
RSSHub ključne značajke
5.000+ ruta sadržaja
Pokriva stotine platformi uključujući društvene mreže, web stranice s vijestima, GitHub, e-trgovinu i specijalizirane publikacije — ako ima stranicu, RSSHub je može pretvoriti u feed.
Novosti s društvenih mreža
Generirajte RSS feedove s Instagrama, Twittera, TikToka i YouTubea bez stvaranja računa ili davanja pristupa aplikacijama trećih strana vašim vjerodajnicama.
Redis keširanje
Ugrađena Redis integracija omogućuje brze odgovore na feedove za često pristupljene rute, smanjujući pritom ponovljene zahtjeve prema izvornim web stranicama.
Pregledavanje s naglaskom na privatnost
Pratite bilo koji izvor sadržaja putem svog čitača feedova bez dijeljenja navika čitanja s komercijalnim platformama ili agregatorskim uslugama.
Integracija automatizacije
Povežite RSSHub feedove s n8n-om, Zapierom ili Home Assistantom kako biste pokrenuli radne tijekove kad god se novi sadržaj objavi na bilo kojoj podržanoj platformi.
Zašto pokrenuti RSSHub na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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