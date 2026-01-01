Do 69% popusta za RSSHub

Postavite RSSHub u jednom kliku.

Generator RSS feedova otvorenog koda koji svaku web stranicu čini pretplatljivom, od društvenih medija do GitHuba i šire.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite RSSHub u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za RSSHub

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz RSSHub

RSSHub je najveća svjetska open-source RSS mreža, koja podržava preko 5.000 ruta za platforme koje su prestale nuditi izvorne RSS feedove — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub i mnoge druge. S preko 41.000 GitHub zvjezdica i doprinosima od 1.300+ developera, postao je glavno rješenje za održavanje otvorenog weba pretplatljivim.

Samostalno hostiranje RSSHuba znači da vaše navike konzumacije sadržaja ostaju privatne — svi zahtjevi za feedovima potječu s vašeg vlastitog servera, a ne s javnih instanci koje mogu bilježiti upite. Redis keširanje održava često pristupljene feedove brzim i smanjuje opterećenje na izvornim web stranicama.

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Što možete izgraditi uz {name}

RSSHub ključne značajke

5.000+ ruta sadržaja

Pokriva stotine platformi uključujući društvene mreže, web stranice s vijestima, GitHub, e-trgovinu i specijalizirane publikacije — ako ima stranicu, RSSHub je može pretvoriti u feed.

Novosti s društvenih mreža

Generirajte RSS feedove s Instagrama, Twittera, TikToka i YouTubea bez stvaranja računa ili davanja pristupa aplikacijama trećih strana vašim vjerodajnicama.

Redis keširanje

Ugrađena Redis integracija omogućuje brze odgovore na feedove za često pristupljene rute, smanjujući pritom ponovljene zahtjeve prema izvornim web stranicama.

Pregledavanje s naglaskom na privatnost

Pratite bilo koji izvor sadržaja putem svog čitača feedova bez dijeljenja navika čitanja s komercijalnim platformama ili agregatorskim uslugama.

Integracija automatizacije

Povežite RSSHub feedove s n8n-om, Zapierom ili Home Assistantom kako biste pokrenuli radne tijekove kad god se novi sadržaj objavi na bilo kojoj podržanoj platformi.

Zašto pokrenuti RSSHub na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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