Postavite Infisical instalacijom jednim klikom.
Upravitelj tajni otvorenog koda za sigurno sinkroniziranje varijabli okruženja i API ključeva kroz svaki projekt i okruženje.
Odaberite VPS plan za Infisical
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Infisical
Infisical je platforma otvorenog koda za upravljanje tajnama koja zamjenjuje razbacane .env datoteke i teško kodirane vjerodajnice s jednim provjerljivim izvorom istine. Pruža čisto web korisničko sučelje, CLI i SDK integracije za pohranu, sinkronizaciju i rotaciju tajni kroz razvojna, testna i produkcijska okruženja bez ikakvog pohranjivanja osjetljivih vrijednosti u kontrolu izvornog koda.
Samostalno hostiranje Infisicala znači da vaši API ključevi, lozinke baze podataka i servisni tokeni nikada ne napuštaju vašu vlastitu infrastrukturu. Dobivate potpune revizijske tragove, kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i verziranje tajni na hardveru koji kontrolirate — bez naknada po korisniku i bez rizika da kršenje sigurnosti treće strane izloži vaše vjerodajnice.
Infisical ključne značajke
Centralizirana pohrana tajni
Pohranite sve varijable okruženja za svaki projekt i okruženje na jednom mjestu s ugrađenim odvajanjem projekata i okruženja.
Cjeloviti zapisnik revizije
Svako čitanje, pisanje i brisanje tajne bilježi se s vremenskim oznakama i atribucijom korisnika radi usklađenosti i odgovora na incidente.
CLI i SDK integracija
Ubacite tajne u bilo koji proces tijekom izvođenja putem CLI-ja ili izvornih SDK-ova za Node.js, Python, Go, Ruby i ostalo bez izmjene koda aplikacije.
Tajno verzioniranje
Svaka promjena tajne je verzirana, omogućujući povratak na bilo koju prethodnu vrijednost kada se loša implementacija treba brzo poništiti.
Podrška za CI/CD Pipeline
Izvorne integracije s GitHub Actions, GitLab CI, Dockerom i Kubernetesom uklanjaju potrebu za pohranjivanjem tajni kao varijabli cjevovoda u običnom tekstu.
Zašto pokrenuti Infisical na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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