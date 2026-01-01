Infisical je platforma otvorenog koda za upravljanje tajnama koja zamjenjuje razbacane .env datoteke i teško kodirane vjerodajnice s jednim provjerljivim izvorom istine. Pruža čisto web korisničko sučelje, CLI i SDK integracije za pohranu, sinkronizaciju i rotaciju tajni kroz razvojna, testna i produkcijska okruženja bez ikakvog pohranjivanja osjetljivih vrijednosti u kontrolu izvornog koda.

Samostalno hostiranje Infisicala znači da vaši API ključevi, lozinke baze podataka i servisni tokeni nikada ne napuštaju vašu vlastitu infrastrukturu. Dobivate potpune revizijske tragove, kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i verziranje tajni na hardveru koji kontrolirate — bez naknada po korisniku i bez rizika da kršenje sigurnosti treće strane izloži vaše vjerodajnice.