Do 69% popusta za Infisical

Postavite Infisical instalacijom jednim klikom.

Upravitelj tajni otvorenog koda za sigurno sinkroniziranje varijabli okruženja i API ključeva kroz svaki projekt i okruženje.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Infisical instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Infisical

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Infisical

Infisical je platforma otvorenog koda za upravljanje tajnama koja zamjenjuje razbacane .env datoteke i teško kodirane vjerodajnice s jednim provjerljivim izvorom istine. Pruža čisto web korisničko sučelje, CLI i SDK integracije za pohranu, sinkronizaciju i rotaciju tajni kroz razvojna, testna i produkcijska okruženja bez ikakvog pohranjivanja osjetljivih vrijednosti u kontrolu izvornog koda.

Samostalno hostiranje Infisicala znači da vaši API ključevi, lozinke baze podataka i servisni tokeni nikada ne napuštaju vašu vlastitu infrastrukturu. Dobivate potpune revizijske tragove, kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i verziranje tajni na hardveru koji kontrolirate — bez naknada po korisniku i bez rizika da kršenje sigurnosti treće strane izloži vaše vjerodajnice.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Infisical ključne značajke

Centralizirana pohrana tajni

Pohranite sve varijable okruženja za svaki projekt i okruženje na jednom mjestu s ugrađenim odvajanjem projekata i okruženja.

Cjeloviti zapisnik revizije

Svako čitanje, pisanje i brisanje tajne bilježi se s vremenskim oznakama i atribucijom korisnika radi usklađenosti i odgovora na incidente.

CLI i SDK integracija

Ubacite tajne u bilo koji proces tijekom izvođenja putem CLI-ja ili izvornih SDK-ova za Node.js, Python, Go, Ruby i ostalo bez izmjene koda aplikacije.

Tajno verzioniranje

Svaka promjena tajne je verzirana, omogućujući povratak na bilo koju prethodnu vrijednost kada se loša implementacija treba brzo poništiti.

Podrška za CI/CD Pipeline

Izvorne integracije s GitHub Actions, GitLab CI, Dockerom i Kubernetesom uklanjaju potrebu za pohranjivanjem tajni kao varijabli cjevovoda u običnom tekstu.

Zašto pokrenuti Infisical na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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