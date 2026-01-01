Postavite Pulsarr instalacijom jednim klikom.
Monitor Plex popisa za gledanje u stvarnom vremenu koji se sinkronizira sa Sonarr i Radarr s pametnim pravilima usmjeravanja sadržaja.
Odaberite VPS plan za Pulsarr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Pulsarr
Pulsarr premošćuje Plex popise za gledanje sa Sonarr-om i Radarr-om, pretvarajući svaki dodir na "Dodaj na popis za gledanje" unutar Plex aplikacije u automatizirani zahtjev za preuzimanje — bez drugog sučelja, bez zasebnih prijava i bez pozivnica po korisniku. Prati Plex u stvarnom vremenu za korisnike Plex Pass-a i vraća se na odgođeno anketiranje za sve ostale, zatim usmjerava svaki naslov na odgovarajuću Sonarr ili Radarr instancu na temelju pravila koja definirate.
Samostalno hostiranje Pulsarra na vlastitom VPS-u drži podatke o popisima za gledanje, korisničke dozvole i arr API ključeve pod vašom kontrolom. Radni tokovi odobrenja, kvote po korisniku, Discord obavijesti i sinkronizacija Plex oznaka rade kontinuirano bez ovisnosti o tome da kućni poslužitelj ostaje online.
Pulsarr ključne značajke
Stvarnovremenska sinkronizacija popisa za praćenje
Dodavanja na popis za gledanje od korisnika Plex Passa pokreću trenutne Sonarr ili Radarr zahtjeve, s postupnim provjeravanjem koje pokriva račune bez Passa.
Pametno usmjeravanje sadržaja
Izradite pravila I/ILI koristeći žanr, korisnika, jezik, godinu, certifikaciju, ocjene ili streaming uslugu za usmjeravanje sadržaja na odgovarajuću arr instancu.
Odobrenje i kvote
Zadržite zahtjeve za odobrenje administratora i nametnite dnevna, tjedna ili mjesečna ograničenja po korisniku kako biste redove za preuzimanje držali pod kontrolom.
Integracija Discord bota
Upravljajte odobrenjima, pregledajte status zahtjeva i pokrenite radnje izravno iz Discorda koristeći interaktivne slash naredbe.
Podrška za više instanci
Distribuirajte sadržaj preko više Sonarr i Radarr instanci sa sinkroniziranim označavanjem tako da uvijek znate koji je korisnik što zatražio.
Fleksibilne obavijesti
Šaljite ažuriranja putem Plex mobilnog pusha, Discorda, webhookova ili 80+ usluga putem Apprisea kada sadržaj stigne u vašu biblioteku.
Zašto pokrenuti Pulsarr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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