Pulsarr premošćuje Plex popise za gledanje sa Sonarr-om i Radarr-om, pretvarajući svaki dodir na "Dodaj na popis za gledanje" unutar Plex aplikacije u automatizirani zahtjev za preuzimanje — bez drugog sučelja, bez zasebnih prijava i bez pozivnica po korisniku. Prati Plex u stvarnom vremenu za korisnike Plex Pass-a i vraća se na odgođeno anketiranje za sve ostale, zatim usmjerava svaki naslov na odgovarajuću Sonarr ili Radarr instancu na temelju pravila koja definirate.

Samostalno hostiranje Pulsarra na vlastitom VPS-u drži podatke o popisima za gledanje, korisničke dozvole i arr API ključeve pod vašom kontrolom. Radni tokovi odobrenja, kvote po korisniku, Discord obavijesti i sinkronizacija Plex oznaka rade kontinuirano bez ovisnosti o tome da kućni poslužitelj ostaje online.