Postavite TiddlyWiki instalacijom jednim klikom.
Nelinearna osobna bilježnica otvorenog koda za bilježenje, organiziranje i dijeljenje informacija na vaš vlastiti način.
Odaberite VPS plan za TiddlyWiki
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz TiddlyWiki
TiddlyWiki je jedinstveni wiki otvorenog koda koji sve pohranjuje kao pojedinačne jedinice nazvane tiddleri — bilješke, zadatke, slike, isječke koda i bilo koji drugi dio informacija. Za razliku od hijerarhijskih alata za bilježenje, tiddleri se mogu slobodno povezivati, označavati i transkludirati, tako da vaša baza znanja raste organski bez prisiljavanja sadržaja u mape ili kategorije.
Samostalno hostiranje TiddlyWikija na VPS-u čuva vaše bilješke i osobnu bazu znanja potpuno privatnima i dostupnima iz bilo kojeg preglednika. Ova implementacija pokreće TiddlyWiki u poslužiteljskom načinu rada, pružajući sinkronizaciju na više uređaja i trajnu pohranu podržanu imenovanim volumenom — tako da se vaši tiddleri nikada ne gube između ponovnih pokretanja spremnika.
TiddlyWiki ključne značajke
Nelinearna struktura bilješki
Tiddlers se slobodno međusobno povezuju i ugrađuju, tako da možete izgraditi graf znanja bez da ste prisiljeni na krute mape ili hijerarhije.
Označavanje i filtriranje
Označite bilo koji tiddler i koristite moćan jezik filtera za stvaranje dinamičkih popisa, tablica i prikaza koji se automatski ažuriraju dok dodajete sadržaj.
Wikitekst i makronaredbe
TiddlyWikijev označni jezik podržava transkluziju, makronaredbe i prilagođene widgete tako da možete graditi predloške i komponente za višekratnu upotrebu diljem svog wikija.
Trajni serverski način rada
Pokreće se na Node.js-u, ovo postavljanje sprema svaku promjenu odmah na disk, tako da su vaše bilješke trajne i dostupne s bilo kojeg uređaja s preglednikom.
Ekosustav dodataka
Proširite TiddlyWiki s dodacima za renderiranje Markdowna, isticanje sintakse koda, kanban ploče, dijagrame i mnoge druge značajke iz biblioteke dodataka.
Zašto pokrenuti TiddlyWiki na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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