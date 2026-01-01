TiddlyWiki je jedinstveni wiki otvorenog koda koji sve pohranjuje kao pojedinačne jedinice nazvane tiddleri — bilješke, zadatke, slike, isječke koda i bilo koji drugi dio informacija. Za razliku od hijerarhijskih alata za bilježenje, tiddleri se mogu slobodno povezivati, označavati i transkludirati, tako da vaša baza znanja raste organski bez prisiljavanja sadržaja u mape ili kategorije.

Samostalno hostiranje TiddlyWikija na VPS-u čuva vaše bilješke i osobnu bazu znanja potpuno privatnima i dostupnima iz bilo kojeg preglednika. Ova implementacija pokreće TiddlyWiki u poslužiteljskom načinu rada, pružajući sinkronizaciju na više uređaja i trajnu pohranu podržanu imenovanim volumenom — tako da se vaši tiddleri nikada ne gube između ponovnih pokretanja spremnika.