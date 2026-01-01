Directus je fleksibilan, open-source headless CMS koji se nalazi na vrhu bilo koje SQL baze podataka i trenutno pruža dinamičan REST i GraphQL API uz intuitivno administratorsko sučelje. Za razliku od CMS platformi koje nameću krute strukture sadržaja, Directus vam omogućuje modeliranje podataka točno onako kako ih vaša aplikacija treba — zatim automatski generira potpuni API, bez potrebe za kodiranjem.

Samostalno hostiranje Directusa na vašem vlastitom VPS-u drži vaš sadržaj, medijske datoteke i korisničke podatke potpuno pod vašom kontrolom. Izbjegavate cijene po sjedalu, ograničenja API-ja i rizik zaključavanja dobavljača, dok dobivate fleksibilnost za proširenje platforme prilagođenim proširenjima, webhookovima i integracijama prilagođenim vašem tijeku rada.