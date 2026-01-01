Postavite Directus instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda headless CMS koji integrira bilo koju SQL bazu podataka s automatski generiranim REST i GraphQL API-jima.
Odaberite VPS plan za Directus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Directus
Directus je fleksibilan, open-source headless CMS koji se nalazi na vrhu bilo koje SQL baze podataka i trenutno pruža dinamičan REST i GraphQL API uz intuitivno administratorsko sučelje. Za razliku od CMS platformi koje nameću krute strukture sadržaja, Directus vam omogućuje modeliranje podataka točno onako kako ih vaša aplikacija treba — zatim automatski generira potpuni API, bez potrebe za kodiranjem.
Samostalno hostiranje Directusa na vašem vlastitom VPS-u drži vaš sadržaj, medijske datoteke i korisničke podatke potpuno pod vašom kontrolom. Izbjegavate cijene po sjedalu, ograničenja API-ja i rizik zaključavanja dobavljača, dok dobivate fleksibilnost za proširenje platforme prilagođenim proširenjima, webhookovima i integracijama prilagođenim vašem tijeku rada.
Directus ključne značajke
Automatski generirani API-ji
Svaki podatkovni model koji kreirate trenutačno stvara REST i GraphQL krajnje točke, eliminirajući ručni rad na razvoju API-ja.
Intuitivno administratorsko sučelje
Netehnički korisnici mogu upravljati sadržajem, medijima i strukturiranim podacima putem dotjeranog sučelja bez dodirivanja koda.
Dozvole temeljene na ulogama
Definirajte granularna pravila pristupa po ulozi, kolekciji i polju kako biste precizno kontrolirali tko može čitati ili pisati koje podatke.
Pretplate u stvarnom vremenu
Pretplate temeljene na WebSocketu omogućuju klijentskim aplikacijama da trenutačno reagiraju na promjene podataka bez anketiranja.
Proširiva arhitektura
Prilagođene kuke, moduli i komponente za prikaz omogućuju vam da prilagodite Directus bilo kojem tijeku rada sa sadržajem ili zahtjevu za integraciju.
Zašto pokrenuti Directus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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