Readur je platforma za upravljanje dokumentima koja koristi OCR tehnologiju za pretvaranje papirnatih dokumenata, skeniranih datoteka i slika u digitalne arhive s mogućnošću pretraživanja. Prihvaća PDF-ove, slike i Office datoteke putem povlačenja i ispuštanja ili automatske mape za nadzor, izvlači tekst bez mijenjanja izvornih datoteka i indeksira sve u PostgreSQL-u za brzo pretraživanje cijelog teksta.

Samostalno hostiranje Readura čuva osjetljive dokumente — pravne zapise, medicinske kartone, financijske račune — pod vašom isključivom kontrolom bez prijenosa na OCR usluge trećih strana koje mogu zadržati kopije ili dijeliti sadržaj. Autentifikacija temeljena na tokenima i konfigurabilne OCR postavke daju vam detaljnu kontrolu nad istovremenim procesiranjem, detekcijom jezika i ograničenjima vrsta datoteka.