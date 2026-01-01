Postavite Readur instalacijom jednim klikom.
Sustav za upravljanje dokumentima koji koristi OCR za pretvaranje skeniranih datoteka i slika u arhive s potpunim pretraživanjem.
Odaberite VPS plan za Readur
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Readur
Readur je platforma za upravljanje dokumentima koja koristi OCR tehnologiju za pretvaranje papirnatih dokumenata, skeniranih datoteka i slika u digitalne arhive s mogućnošću pretraživanja. Prihvaća PDF-ove, slike i Office datoteke putem povlačenja i ispuštanja ili automatske mape za nadzor, izvlači tekst bez mijenjanja izvornih datoteka i indeksira sve u PostgreSQL-u za brzo pretraživanje cijelog teksta.
Samostalno hostiranje Readura čuva osjetljive dokumente — pravne zapise, medicinske kartone, financijske račune — pod vašom isključivom kontrolom bez prijenosa na OCR usluge trećih strana koje mogu zadržati kopije ili dijeliti sadržaj. Autentifikacija temeljena na tokenima i konfigurabilne OCR postavke daju vam detaljnu kontrolu nad istovremenim procesiranjem, detekcijom jezika i ograničenjima vrsta datoteka.
Readur ključne značajke
OCR ekstrakcija teksta
Automatski izdvaja tekst iz skeniranih PDF-ova i slika tako da svaki dokument postane pretraživ bez ručne transkripcije.
Automatizacija mape za nadzor
Ispustite datoteke u nadziranu mapu i Readur ih automatski obrađuje i indeksira, eliminirajući ponavljajuće korake prijenosa za masovni unos.
Pretraživanje cijelog teksta
Pretraživanje cijelog teksta podržano PostgreSQL-om trenutačno vraća relevantne dokumente kroz cijelu vašu arhivu, s ugrađenim filtriranjem i rangiranjem.
Nedestruktivna obrada
Izvorne datoteke čuvaju se točno onako kako su prenesene — OCR tekst pohranjuje se zasebno tako da izvorni dokumenti ostaju bit-za-bit identični.
Podrška za više formata
Rukuje PDF-ovima, uobičajenim formatima slika, običnim tekstom, RTF-om i Office dokumentima u jedinstvenoj arhivi bez radnih procesa specifičnih za format.
Zašto pokrenuti Readur na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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