Postavite Homer instalacijom jednim klikom.
Izuzetno jednostavna statična nadzorna ploča za organiziranje svih vaših samostalno hostiranih usluga u jednu prekrasnu početnu stranicu.
Odaberite VPS plan za Homer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Homer
Homer je lagana, open-source nadzorna ploča koja vašu kolekciju samostalno hostiranih usluga pretvara u čistu, organiziranu početnu stranicu. Konfiguriran u potpunosti putem jedne YAML datoteke, ne zahtijeva bazu podataka niti pozadinski sustav — samo nekoliko redaka za izgradnju uglađenog portala za svaku aplikaciju na vašem poslužitelju. Promjene u konfiguracijskoj datoteci stupaju na snagu odmah nakon osvježavanja stranice, tako da je održavanje vaše nadzorne ploče jednostavno.
Samostalno hostiranje Homera na vašem vlastitom VPS-u znači da vaša nadzorna ploča ostaje privatna, trenutno se učitava iz statičnih datoteka i može se prilagoditi bez ograničenja. Uz podršku za PWA, instalira se na mobilne uređaje poput izvorne aplikacije, dajući vama i vašem timu brz pristup svim vašim uslugama s bilo kojeg mjesta.
Homer ključne značajke
YAML konfiguracija
Definirajte cijelu svoju nadzornu ploču u jednoj config.yml datoteci — bez baze podataka, bez backenda i bez ponovnih pokretanja potrebnih za pregled promjena.
Pametne uslužne kartice
Prikažite indikatore statusa uživo za vaše usluge, pokazujući jesu li dostupne izravno s nadzorne ploče na prvi pogled.
Fleksibilno pretraživanje
Brzo pronađite bilo koju uslugu ili poveznicu uz ugrađeno neprecizno pretraživanje i tipkovničke prečace za brzu navigaciju putem tipkovnice.
PWA podrška
Instalirajte Homer kao progresivnu web aplikaciju na bilo kojem uređaju za trenutačni pristup vašim samostalno hostiranim uslugama, bez potrebe za oznakama.
Prilagodba teme
Odaberite između tema zajednice kao što su Catppuccin i Dracula, ili napišite vlastite CSS nadjačavanja kako biste uskladili bilo koji stil.
Zašto pokrenuti Homer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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