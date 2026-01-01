Homer je lagana, open-source nadzorna ploča koja vašu kolekciju samostalno hostiranih usluga pretvara u čistu, organiziranu početnu stranicu. Konfiguriran u potpunosti putem jedne YAML datoteke, ne zahtijeva bazu podataka niti pozadinski sustav — samo nekoliko redaka za izgradnju uglađenog portala za svaku aplikaciju na vašem poslužitelju. Promjene u konfiguracijskoj datoteci stupaju na snagu odmah nakon osvježavanja stranice, tako da je održavanje vaše nadzorne ploče jednostavno.

Samostalno hostiranje Homera na vašem vlastitom VPS-u znači da vaša nadzorna ploča ostaje privatna, trenutno se učitava iz statičnih datoteka i može se prilagoditi bez ograničenja. Uz podršku za PWA, instalira se na mobilne uređaje poput izvorne aplikacije, dajući vama i vašem timu brz pristup svim vašim uslugama s bilo kojeg mjesta.