Postavite Passbolt instalacijom jednim klikom.
Open-source timski upravitelj lozinki, napravljen za suradnju, uz end-to-end enkripciju i samostalno hostiranu privatnost.
Odaberite VPS plan za Passbolt
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Passbolt
Passbolt je upravitelj lozinki otvorenog koda namijenjen timovima koji trebaju sigurno pohranjivati, dijeliti i revidirati vjerodajnice. Svaka lozinka je end-to-end šifrirana koristeći OpenPGP prije nego što napusti preglednik — poslužitelj nikada ne vidi vaše tajne u običnom tekstu. Za razliku od trezora opće namjene, Passbolt je od temelja dizajniran za suradnju: možete dijeliti pojedinačne lozinke ili cijele mape s kolegama bez otkrivanja temeljnog ključa.
Samostalno hostiranje Passbolta na vlastitom VPS-u znači da vaša baza podataka vjerodajnica nikada ne dolazi u kontakt s poslužiteljem treće strane. Vi kontrolirate ključeve za šifriranje, zapise pristupa i politiku zadržavanja podataka — kritičan zahtjev za timove pod obvezama usklađenosti kao što su SOC 2, ISO 27001 ili GDPR.
Passbolt ključne značajke
End-to-end enkripcija
Sve lozinke su šifrirane s OpenPGP-om u pregledniku prije nego što se pošalju na poslužitelj, tako da host nikada nema pristup nešifriranim tajnim podacima.
Granularno dijeljenje
Dijelite pojedinačne lozinke ili mape s određenim korisnicima ili grupama, s kontrolama pristupa za čitanje ili pisanje po dozvoli.
Potpuni revizijski trag
Svaki pristup, dijeljenje, kopiranje i ažuriranje bilježi se s vremenskom oznakom i identitetom korisnika, dajući sigurnosnim timovima potpunu povijest aktivnosti vjerodajnica.
Proširenje preglednika
Službena proširenja za Chrome i Firefox automatski popunjavaju vjerodajnice na odgovarajućim stranicama izravno iz trezora, bez izlaganja lozinki u međuspremniku.
REST API i CLI
Potpuni REST API i službeni CLI alat omogućuju DevOps timovima integraciju Passbolta u skripte za provisioniranje, CI/CD cjevovode i radne tokove rotacije tajni.
Zašto pokrenuti Passbolt na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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