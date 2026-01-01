Passbolt je upravitelj lozinki otvorenog koda namijenjen timovima koji trebaju sigurno pohranjivati, dijeliti i revidirati vjerodajnice. Svaka lozinka je end-to-end šifrirana koristeći OpenPGP prije nego što napusti preglednik — poslužitelj nikada ne vidi vaše tajne u običnom tekstu. Za razliku od trezora opće namjene, Passbolt je od temelja dizajniran za suradnju: možete dijeliti pojedinačne lozinke ili cijele mape s kolegama bez otkrivanja temeljnog ključa.

Samostalno hostiranje Passbolta na vlastitom VPS-u znači da vaša baza podataka vjerodajnica nikada ne dolazi u kontakt s poslužiteljem treće strane. Vi kontrolirate ključeve za šifriranje, zapise pristupa i politiku zadržavanja podataka — kritičan zahtjev za timove pod obvezama usklađenosti kao što su SOC 2, ISO 27001 ili GDPR.