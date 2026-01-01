Postavite ZincSearch instalacijom jednim klikom.
Lagana tražilica otvorenog koda izgrađena u Go-u koja pruža pretraživanje cijelog teksta s djelićem korištenja resursa Elasticsearcha.
Odaberite VPS plan za ZincSearch
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ZincSearch
ZincSearch je open-source tražilica napisana u Go-u koja služi kao lagana alternativa za Elasticsearch, dizajnirana za timove koji trebaju brzo pretraživanje cijelog teksta bez upravljanja klasterom temeljenim na JVM-u. Isporučuje se kao jedna binarna datoteka, radi udobno na manje od 1 GB RAM-a, izlaže API za unos kompatibilan s Elasticsearchom i uključuje ugrađeno Vue web korisničko sučelje za indeksiranje podataka i pokretanje upita.
Samostalno hostiranje ZincSearcha na vlastitom VPS-u drži podatke dnevnika, indekse dokumenata i analitiku pretraživanja pod vašom kontrolom dok izbjegavate troškove i operativne troškove upravljanog Elasticsearcha ili hostiranih platformi za pretraživanje — a dizajn bez sheme znači da možete početi indeksirati JSON dokumente unutar nekoliko minuta od implementacije.
ZincSearch ključne značajke
Jednobinarni otisak
Radi s manje od 1 GB RAM-a bez JVM-a, bez podešavanja Lucene-a i bez pokretanja klastera — idealno za manje VPS pakete.
Elasticsearch-kompatibilan API
Izravna podrška za Elasticsearch ingest API omogućuje postojećim log shipperima i klijentima slanje dokumenata bez izmjena koda.
Ugrađeno web sučelje
Sučelje temeljeno na Vueu za upravljanje indeksima, pokretanje upita za pretraživanje i istraživanje dokumenata dolazi spremno za korištenje.
Bezshemno indeksiranje
Izravno indeksirajte JSON dokumente s automatskim otkrivanjem polja — nisu potrebne unaprijed definirane definicije mapiranja.
Ugrađena autentifikacija
Autentifikacija temeljena na tokenima uključena je i omogućena prema zadanim postavkama, bez zasebnog sigurnosnog dodatka za konfiguriranje.
Agregacije i fasete
Standardni agregacijski upiti pokreću nadzorne ploče, analitiku zapisnika i filtrirana iskustva pretraživanja diljem milijuna dokumenata.
Zašto pokrenuti ZincSearch na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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