ZincSearch je open-source tražilica napisana u Go-u koja služi kao lagana alternativa za Elasticsearch, dizajnirana za timove koji trebaju brzo pretraživanje cijelog teksta bez upravljanja klasterom temeljenim na JVM-u. Isporučuje se kao jedna binarna datoteka, radi udobno na manje od 1 GB RAM-a, izlaže API za unos kompatibilan s Elasticsearchom i uključuje ugrađeno Vue web korisničko sučelje za indeksiranje podataka i pokretanje upita.

Samostalno hostiranje ZincSearcha na vlastitom VPS-u drži podatke dnevnika, indekse dokumenata i analitiku pretraživanja pod vašom kontrolom dok izbjegavate troškove i operativne troškove upravljanog Elasticsearcha ili hostiranih platformi za pretraživanje — a dizajn bez sheme znači da možete početi indeksirati JSON dokumente unutar nekoliko minuta od implementacije.