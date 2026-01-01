Automatisch je platforma za automatizaciju radnih procesa otvorenog koda koja vam omogućuje povezivanje aplikacija i automatizaciju ponavljajućih zadataka putem vizualnog sučelja bez kodiranja. Poput Zapiera ili Makea, stvarate tokove koji pokreću radnje među uslugama — ali s Automatischom, svi vaši podaci i logika automatizacije ostaju na vašem vlastitom poslužitelju bez cijena po zadatku ili ograničenja korištenja.

Samostalno hostiranje Automatisch platforme znači da vaši API podaci za prijavu, podaci o radnom procesu i poslovna logika nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pohranu radnih procesa, Redis za red čekanja zadataka i namjenski radni proces za pouzdano pozadinsko izvršavanje. Prijavite se s zadanim podacima za prijavu i odmah ih promijenite u postavkama.