Alternativa Zapieru otvorenog koda za povezivanje aplikacija i automatizaciju tijekova rada bez kodiranja.
Odaberite VPS plan za Automatisch
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Automatisch
Automatisch je platforma za automatizaciju radnih procesa otvorenog koda koja vam omogućuje povezivanje aplikacija i automatizaciju ponavljajućih zadataka putem vizualnog sučelja bez kodiranja. Poput Zapiera ili Makea, stvarate tokove koji pokreću radnje među uslugama — ali s Automatischom, svi vaši podaci i logika automatizacije ostaju na vašem vlastitom poslužitelju bez cijena po zadatku ili ograničenja korištenja.
Samostalno hostiranje Automatisch platforme znači da vaši API podaci za prijavu, podaci o radnom procesu i poslovna logika nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu. Ova implementacija uključuje PostgreSQL za pohranu radnih procesa, Redis za red čekanja zadataka i namjenski radni proces za pouzdano pozadinsko izvršavanje. Prijavite se s zadanim podacima za prijavu i odmah ih promijenite u postavkama.
Automatisch ključne značajke
Vizualni graditelj toka
Stvorite automatizirane tijekove rada povezivanjem okidača i radnji u sučelju povuci-i-ispusti bez pisanja koda.
Integracije aplikacija
Povežite se s popularnim uslugama kao što su Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio i mnoge druge putem ugrađenih konektora.
Webhook okidači
Pokrenite tijekove rada iz vanjskih događaja koristeći dolazne web-hookove za automatizaciju u stvarnom vremenu iz bilo kojeg izvora.
Uvjetna logika
Dodajte filtre i uvjete radnim tokovima tako da se radnje izvršavaju samo kada su ispunjeni određeni kriteriji.
Pozadinski radnik
Namjenski radni proces osigurava pouzdano izvršavanje dugotrajnih i zakazanih zadataka automatizacije.
Zašto pokrenuti Automatisch na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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