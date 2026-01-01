Postavite Hemmelig jednim klikom.
Podijelite šifrirane, samouništavajuće tajne putem jednokratnih poveznica koje nestaju nakon prvog čitanja.
Odaberite VPS plan za Hemmelig
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hemmelig
Hemmelig je samostalno hostirana aplikacija za dijeljenje osjetljivih informacija putem šifriranih poveznica koje se samouništavaju. Lozinke, API ključevi i privatne bilješke šifriraju se na strani klijenta prije nego što napuste preglednik, tako da poslužitelj pohranjuje samo šifrirani tekst koji ne može dešifrirati. Svaka tajna može biti zaključana lozinkom, ograničena IP adresom, postavljena da istekne nakon odabranog vremena ili ograničena na maksimalan broj pregleda.
Pokretanje Hemmeliga na vlastitom VPS-u čuva svaku dijeljenu vjerodajnicu izvan infrastrukture trećih strana. vi kontrolirate pravila zadržavanja, zapise pristupa i granicu šifriranja, što ga čini prikladnim za timove koji prenose vjerodajnice, podatke o klijentima ili bilo koji teret preosjetljiv da bi se ostavio u e-pošti ili povijesti chata.
Hemmelig ključne značajke
Klijentska enkripcija
Tajne se šifriraju u pregledniku s AES-256-GCM prije prijenosa, tako da poslužitelj nikada ne vidi običan tekst.
Jednokratne poveznice
Svaka poveznica samouništava se nakon podesivog broja pregleda ili isteka roka, ne ostavljajući nikakav trag.
Lozinka i IP zaštita
Zaključajte tajne s opcionalnom pristupnom frazom ili ograničite pristup određenim IP rasponima za dodatni sloj sigurnosti.
Šifrirani prijenosi datoteka
Priložite datoteke uz tajnu s istom end-to-end enkripcijom primijenjenom na tekstualne sadržaje, spremno za autentificirane korisnike.
Dijeljenje QR koda
Generirajte QR kodove za bilo koju tajnu poveznicu kako bi je primatelji mogli otvoriti na telefonu bez kopiranja dugih URL-ova.
Nije potreban račun
Svatko može stvoriti i otvoriti tajnu bez prijave, dok opcionalni računi otključavaju datoteke i povijest.
Zašto pokrenuti Hemmelig na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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