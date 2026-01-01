Hemmelig je samostalno hostirana aplikacija za dijeljenje osjetljivih informacija putem šifriranih poveznica koje se samouništavaju. Lozinke, API ključevi i privatne bilješke šifriraju se na strani klijenta prije nego što napuste preglednik, tako da poslužitelj pohranjuje samo šifrirani tekst koji ne može dešifrirati. Svaka tajna može biti zaključana lozinkom, ograničena IP adresom, postavljena da istekne nakon odabranog vremena ili ograničena na maksimalan broj pregleda.

Pokretanje Hemmeliga na vlastitom VPS-u čuva svaku dijeljenu vjerodajnicu izvan infrastrukture trećih strana. vi kontrolirate pravila zadržavanja, zapise pristupa i granicu šifriranja, što ga čini prikladnim za timove koji prenose vjerodajnice, podatke o klijentima ili bilo koji teret preosjetljiv da bi se ostavio u e-pošti ili povijesti chata.