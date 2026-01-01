Postavite Hi.Events jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za upravljanje događajima i prodaju ulaznica za konferencije, radionice i sastanke.
Odaberite VPS plan za Hi.Events
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Hi.Events
Hi.Events je moderna platforma otvorenog koda za upravljanje događajima i prodaju ulaznica, izgrađena za organizatore koji žele potpunu kontrolu nad svojim događajima bez plaćanja naknada po ulaznici komercijalnim platformama. Ona upravlja cijelim životnim ciklusom događaja — od objavljivanja stranica događaja i prodaje ulaznica do prijave sudionika i analize prodaje — sve s jedne objedinjene nadzorne ploče.
Samostalno hostiranje Hi.Eventsa na vašem vlastitom VPS-u drži podatke o sudionicima, konfiguraciju plaćanja i sadržaj događaja pod vašom kontrolom. Umjesto da gubite postotak od svake ulaznice SaaS pružatelju, plaćate fiksnu cijenu VPS-a bez obzira na to koliko ulaznica prodate, a platformu možete prilagoditi svom brendu.
Hi.Events ključne značajke
Prilagodljive stranice događaja
Izradite brendirane stranice događaja s prilagođenim domenama, vlastitim logotipima i prilagođenim izgledima početne stranice koji odgovaraju vašoj organizaciji.
Stripe prodaja ulaznica
Prodajte plaćene i besplatne ulaznice s nativnom integracijom Stripe-a, promo kodovima, ograničenjima kapaciteta i pravilima slojevitog određivanja cijena.
QR prijava
Provjerite sudionike na ulazu koristeći ulaznice s QR kodom i ugrađeno sučelje za prijavu dizajnirano za osoblje na mobilnim uređajima.
Upravljanje narudžbama
Pratite narudžbe, izdajte povrate, ponovno pošaljite ulaznice i izvezite popise sudionika za ispis bedževa ili naknadne aktivnosti nakon događaja.
Analitika prodaje
Pratite prodaju ulaznica, prihode i trendove posjećenosti u stvarnom vremenu s ugrađenim nadzornim pločama i izvještavanjem po događaju.
REST API i Webhooks
Integrirajte Hi.Events s CRM-ovima, mailing listama ili prilagođenim tijekovima rada putem dokumentiranog REST API-ja i webhook sustava.
Zašto pokrenuti Hi.Events na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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