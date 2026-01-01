Hi.Events je moderna platforma otvorenog koda za upravljanje događajima i prodaju ulaznica, izgrađena za organizatore koji žele potpunu kontrolu nad svojim događajima bez plaćanja naknada po ulaznici komercijalnim platformama. Ona upravlja cijelim životnim ciklusom događaja — od objavljivanja stranica događaja i prodaje ulaznica do prijave sudionika i analize prodaje — sve s jedne objedinjene nadzorne ploče.

Samostalno hostiranje Hi.Eventsa na vašem vlastitom VPS-u drži podatke o sudionicima, konfiguraciju plaćanja i sadržaj događaja pod vašom kontrolom. Umjesto da gubite postotak od svake ulaznice SaaS pružatelju, plaćate fiksnu cijenu VPS-a bez obzira na to koliko ulaznica prodate, a platformu možete prilagoditi svom brendu.