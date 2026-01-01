Mage AI je platforma za podatkovne cjevovode sljedeće generacije koja kombinira razvojno okruženje u stilu bilježnice s orkestracijom spremnom za produkciju. Inženjeri i analitičari podataka grade ETL cjevovode koristeći Python, SQL ili R u interaktivnom uređivaču, inkrementalno ih testiraju, a zatim ih zakazuju i nadziru u velikom opsegu. Integracije s PostgreSQL-om, MySQL-om, BigQuery-jem, Snowflake-om, S3-om i desecima drugih izvora i odredišta pokrivaju većinu konfiguracija podatkovnog stoga.

Samostalno hostiranje Mage AI-ja na vašem VPS-u čuva osjetljive produkcijske podatke unutar vaše vlastite infrastrukture, eliminira cijene oblaka po pokretanju i timovima pruža namjensko okruženje cjevovoda koje se skalira s njihovim radnim opterećenjima bez ograničenja dobavljača.