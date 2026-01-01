Postavite Mage AI instalacijom jednim klikom.
Moderna platforma za podatkovne tokove za izgradnju, pokretanje i upravljanje ETL radnim tokovima s Pythonom, SQL-om i R-om.
Odaberite VPS plan za Mage AI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mage AI
Mage AI je platforma za podatkovne cjevovode sljedeće generacije koja kombinira razvojno okruženje u stilu bilježnice s orkestracijom spremnom za produkciju. Inženjeri i analitičari podataka grade ETL cjevovode koristeći Python, SQL ili R u interaktivnom uređivaču, inkrementalno ih testiraju, a zatim ih zakazuju i nadziru u velikom opsegu. Integracije s PostgreSQL-om, MySQL-om, BigQuery-jem, Snowflake-om, S3-om i desecima drugih izvora i odredišta pokrivaju većinu konfiguracija podatkovnog stoga.
Samostalno hostiranje Mage AI-ja na vašem VPS-u čuva osjetljive produkcijske podatke unutar vaše vlastite infrastrukture, eliminira cijene oblaka po pokretanju i timovima pruža namjensko okruženje cjevovoda koje se skalira s njihovim radnim opterećenjima bez ograničenja dobavljača.
Mage AI ključne značajke
Razvoj u stilu notebooka
Izgradite i testirajte pipeline blokove interaktivno u pregledničkom IDE-u prije nego što ih promovirate u zakazana produkcijska izvođenja.
Python, SQL & R podrška
Napišite logiku transformacije na jeziku koji vaš tim već koristi, miješajući Python i SQL blokove u istom cjevovodu.
Ugrađena orkestracija
Zakažite cjevovode, definirajte ovisnosti između zadataka i pratite izvođenja s jedinstvene nadzorne ploče za orkestraciju.
Široke integracije
Povežite se s bazama podataka, skladištima podataka, pohranom u oblaku i API-jima s unaprijed izrađenim konektorima koji pokrivaju većinu alata podatkovnog stoga.
Git integracija
Kod cjevovoda za upravljanje verzijama s nativnom Git podrškom za kolaborativni razvoj i praćenje promjena.
Zašto pokrenuti Mage AI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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