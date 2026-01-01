Postavite ShipShipShip uz instalaciju jednim klikom.
Lagana samostalno hostirana platforma za dnevnik promjena i plan razvoja s glasovanjem zajednice, emoji reakcijama i automatizacijom biltena.
Odaberite VPS plan za ShipShipShip
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ShipShipShip
ShipShipShip je open-source aplikacija za changelog i roadmap koja pomaže timovima proizvoda da dijele ažuriranja i prikupljaju povratne informacije zajednice na jednom mjestu. Izgrađena pomoću SvelteKit-a i Go-a, ona kombinira dotjerani javni changelog s administratorskom pločom u kanban stilu gdje svako izdanje, popravak i nadolazeća ideja živi pored glasova i reakcija koje je zaradila.
Samostalno hostiranje ShipShipShip-a na vašem VPS-u zadržava popise pretplatnika, SMTP vjerodajnice i podatke o povratnim informacijama pod vašom kontrolom, uklanja cijene po korisniku hostiranih alternativa i omogućuje vam brendiranje javne stranice putem instalabilnih tema koje odgovaraju vašem proizvodu.
ShipShipShip ključne značajke
Glasanje zajednice
Posjetitelji glasaju o predloženim značajkama kako bi tim mogao prioritizirati plan razvoja prema stvarnoj potražnji umjesto internih nagađanja.
Emoji reakcije
Osam vrsta reakcija omogućuju čitateljima da reagiraju na svaki unos, dajući lagani signal bez da ih se prisiljava na postupak registracije.
Kanban putokaz
Povuci-i-ispusti ploča s prilagodljivim statusima čini svaku predloženu, u tijeku i isporučenu stavku vidljivom cijelom timu.
Automatizacija newslettera
Bilteni podržani SMTP-om automatski se šalju kada se status unosa promijeni, tako da pretplatnici saznaju o izdanjima bez ručnog slanja.
Instalabilne teme
Sustav tema vođen manifestom odvaja administratorsku ploču od javnog popisa promjena tako da možete točno uskladiti brendiranje vašeg proizvoda.
RESTful API
Potpuni REST API za događaje, reakcije, glasove i pretplatnike na newsletter olakšava integraciju s CI/CD-om ili marketinškim alatima.
Zašto pokrenuti ShipShipShip na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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