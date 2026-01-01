ShipShipShip je open-source aplikacija za changelog i roadmap koja pomaže timovima proizvoda da dijele ažuriranja i prikupljaju povratne informacije zajednice na jednom mjestu. Izgrađena pomoću SvelteKit-a i Go-a, ona kombinira dotjerani javni changelog s administratorskom pločom u kanban stilu gdje svako izdanje, popravak i nadolazeća ideja živi pored glasova i reakcija koje je zaradila.

Samostalno hostiranje ShipShipShip-a na vašem VPS-u zadržava popise pretplatnika, SMTP vjerodajnice i podatke o povratnim informacijama pod vašom kontrolom, uklanja cijene po korisniku hostiranih alternativa i omogućuje vam brendiranje javne stranice putem instalabilnih tema koje odgovaraju vašem proizvodu.