CyberChef je moćan, web-baziran alat za manipulaciju podacima koji je razvio GCHQ, nudeći više od 300 ugrađenih operacija za enkripciju, kodiranje, kompresiju, hashiranje i konverziju formata podataka — sve kroz intuitivno sučelje povuci-i-ispusti. Jedinstveni sustav recepata omogućuje vam povezivanje više operacija u ponovo upotrebljive, dijeljive radne tokove, dok značajka "Magic" automatski otkriva tipove kodiranja kako bi ubrzala analizu.

Budući da CyberChef obrađuje sve na strani klijenta u vašem pregledniku, osjetljivi podaci nikada ne napuštaju vašu mašinu. Samostalno hostanje vlastite instance na VPS-u osigurava da je uvijek dostupna vašem timu, dostupna samo unutar vaše infrastrukture i bez ovisnosti o javnim verzijama — što je ključno za sigurnosne operacije i radne tokove odgovora na incidente koji obrađuju povjerljive podatke.