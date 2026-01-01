Postavite CyberChef jednostavnom instalacijom jednim klikom.
GCHQ-ov "Cyber švicarski vojni nož" s više od 300 operacija za kodiranje, enkripciju i analizu podataka u pregledniku.
Odaberite VPS plan za CyberChef
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CyberChef
CyberChef je moćan, web-baziran alat za manipulaciju podacima koji je razvio GCHQ, nudeći više od 300 ugrađenih operacija za enkripciju, kodiranje, kompresiju, hashiranje i konverziju formata podataka — sve kroz intuitivno sučelje povuci-i-ispusti. Jedinstveni sustav recepata omogućuje vam povezivanje više operacija u ponovo upotrebljive, dijeljive radne tokove, dok značajka "Magic" automatski otkriva tipove kodiranja kako bi ubrzala analizu.
Budući da CyberChef obrađuje sve na strani klijenta u vašem pregledniku, osjetljivi podaci nikada ne napuštaju vašu mašinu. Samostalno hostanje vlastite instance na VPS-u osigurava da je uvijek dostupna vašem timu, dostupna samo unutar vaše infrastrukture i bez ovisnosti o javnim verzijama — što je ključno za sigurnosne operacije i radne tokove odgovora na incidente koji obrađuju povjerljive podatke.
CyberChef ključne značajke
300+ Ugrađenih operacija
Pokriva Base64, AES, SHA heširanje, regex, IP raščlanjivanje, kompresiju i desetke drugih operacija transformacije podataka bez pisanja ikakvog koda.
Lančano povezivanje recepata
Povežite više operacija u recepte za višekratnu upotrebu koji se mogu spremiti i dijeliti putem URL-a, omogućujući ponovljive i dokumentirane tijekove rada transformacije podataka.
Klijentska obrada
Sve se operacije u potpunosti izvode u pregledniku — podaci nikada ne napuštaju vaše računalo, što ga čini sigurnim za osjetljive sigurnosne istrage i povjerljive analize.
Čarobna auto-detekcija
Operacija Magic automatski identificira nepoznate sheme kodiranja i predlaže ispravne operacije za njihovo dekodiranje, ubrzavajući razvrstavanje i analizu.
Debugiranje s točkama prekida
Prođite kroz recepte s prekidnim točkama kako biste pregledali međustanja podataka i otklonili poteškoće u složenim višestupanjskim transformacijskim cjevovodima.
Zašto pokrenuti CyberChef na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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