Postavite SerpBear jednim klikom.
Samostalno hostiran alat za praćenje rangiranja na tražilicama za nadzor pozicija ključnih riječi na Googleu, Bingu i drugim tražilicama.
Odaberite VPS plan za SerpBear
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SerpBear
SerpBear je open-source samostalno hostiran SEO alat za praćenje rangiranja koji prati kako se vaše domene rangiraju za odabrane ključne riječi na Googleu, Bingu, Yahoo-u, Yandexu i DuckDuckGo-u. On povlači dnevne SERP pozicije, prikazuje povijest rangiranja i otkriva kretanja kako biste mogli reagirati na promjene algoritama, ažuriranja sadržaja i aktivnosti konkurencije bez plaćanja naknada po ključnoj riječi SaaS usluzi za praćenje rangiranja.
Samostalno hostiranje SerpBeara na vlastitom VPS-u daje vam neograničen broj domena i ključnih riječi, opcionalnu integraciju s Google Search Consoleom za prikaze i klikove, te obavijesti putem e-pošte ili webhoooka kada se rangiranja promijene. Podaci žive u vašoj infrastrukturi, tako da povijesne arhive rangiranja ostaju vaše umjesto da nestanu kada istekne SaaS pretplata.
SerpBear ključne značajke
Praćenje više sustava
Pratite pozicije ključnih riječi na Googleu, Bingu, Yahoo-u, Yandexu i DuckDuckGo-u s jedne nadzorne ploče s grafikonima povijesti po ključnoj riječi.
Search Console integracija
Opcionalna veza s Google Search Consoleom dodaje pojavljivanja, stope klikanja i podatke o otkrivanju svakoj praćenoj ključnoj riječi.
Mobilni i stolni SERP-ovi
Koristite zasebne trackere za mobilne i desktop SERP-ove kako biste uočili razlike u rangiranju specifične za uređaje koje utječu na stvarni promet.
Ciljanje po državi i gradu
Konfigurirajte svaku ključnu riječ s ciljanom državom, jezikom i gradom kako bi odražavala lokalizirane rezultate pretraživanja umjesto jednog globalnog prikaza.
Obavijesti i izvozi
Obavijesti e-poštom i webhookom pokreću se kod promjena rangiranja, a CSV izvozi popunjavaju vanjske nadzorne ploče ili izvješća klijenata bez ručnog kopiranja i lijepljenja.
Neograničeno ključnih riječi
Nema cijene po ključnoj riječi — pratite onoliko domena i ključnih riječi koliko vam dopuštaju resursi vašeg VPS-a bez povećanja pretplatničkih razina.
Zašto pokrenuti SerpBear na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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