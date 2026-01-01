SerpBear je open-source samostalno hostiran SEO alat za praćenje rangiranja koji prati kako se vaše domene rangiraju za odabrane ključne riječi na Googleu, Bingu, Yahoo-u, Yandexu i DuckDuckGo-u. On povlači dnevne SERP pozicije, prikazuje povijest rangiranja i otkriva kretanja kako biste mogli reagirati na promjene algoritama, ažuriranja sadržaja i aktivnosti konkurencije bez plaćanja naknada po ključnoj riječi SaaS usluzi za praćenje rangiranja.

Samostalno hostiranje SerpBeara na vlastitom VPS-u daje vam neograničen broj domena i ključnih riječi, opcionalnu integraciju s Google Search Consoleom za prikaze i klikove, te obavijesti putem e-pošte ili webhoooka kada se rangiranja promijene. Podaci žive u vašoj infrastrukturi, tako da povijesne arhive rangiranja ostaju vaše umjesto da nestanu kada istekne SaaS pretplata.