Do 69% popusta za SerpBear

Postavite SerpBear jednim klikom.

Samostalno hostiran alat za praćenje rangiranja na tražilicama za nadzor pozicija ključnih riječi na Googleu, Bingu i drugim tražilicama.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite SerpBear jednim klikom.

Odaberite VPS plan za SerpBear

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz SerpBear

SerpBear je open-source samostalno hostiran SEO alat za praćenje rangiranja koji prati kako se vaše domene rangiraju za odabrane ključne riječi na Googleu, Bingu, Yahoo-u, Yandexu i DuckDuckGo-u. On povlači dnevne SERP pozicije, prikazuje povijest rangiranja i otkriva kretanja kako biste mogli reagirati na promjene algoritama, ažuriranja sadržaja i aktivnosti konkurencije bez plaćanja naknada po ključnoj riječi SaaS usluzi za praćenje rangiranja.

Samostalno hostiranje SerpBeara na vlastitom VPS-u daje vam neograničen broj domena i ključnih riječi, opcionalnu integraciju s Google Search Consoleom za prikaze i klikove, te obavijesti putem e-pošte ili webhoooka kada se rangiranja promijene. Podaci žive u vašoj infrastrukturi, tako da povijesne arhive rangiranja ostaju vaše umjesto da nestanu kada istekne SaaS pretplata.

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Što možete izgraditi uz {name}

SerpBear ključne značajke

Praćenje više sustava

Pratite pozicije ključnih riječi na Googleu, Bingu, Yahoo-u, Yandexu i DuckDuckGo-u s jedne nadzorne ploče s grafikonima povijesti po ključnoj riječi.

Search Console integracija

Opcionalna veza s Google Search Consoleom dodaje pojavljivanja, stope klikanja i podatke o otkrivanju svakoj praćenoj ključnoj riječi.

Mobilni i stolni SERP-ovi

Koristite zasebne trackere za mobilne i desktop SERP-ove kako biste uočili razlike u rangiranju specifične za uređaje koje utječu na stvarni promet.

Ciljanje po državi i gradu

Konfigurirajte svaku ključnu riječ s ciljanom državom, jezikom i gradom kako bi odražavala lokalizirane rezultate pretraživanja umjesto jednog globalnog prikaza.

Obavijesti i izvozi

Obavijesti e-poštom i webhookom pokreću se kod promjena rangiranja, a CSV izvozi popunjavaju vanjske nadzorne ploče ili izvješća klijenata bez ručnog kopiranja i lijepljenja.

Neograničeno ključnih riječi

Nema cijene po ključnoj riječi — pratite onoliko domena i ključnih riječi koliko vam dopuštaju resursi vašeg VPS-a bez povećanja pretplatničkih razina.

Zašto pokrenuti SerpBear na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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