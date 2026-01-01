SeaweedFS je distribuirani datotečni sustav otvorenog koda s preko 24.000 zvjezdica na GitHubu, optimiziran za učinkovito pohranjivanje i dohvaćanje velikog broja datoteka. S ugrađenim API-jem kompatibilnim sa S3, služi kao izravna zamjena za Amazon S3 u samostalno hostiranim okruženjima — bilo koji alat ili SDK napravljen za S3 radi sa SeaweedFS-om bez izmjena koda.

Samostalno hostiranje pohrane objekata na vašem VPS-u eliminira troškove po zahtjevu i po GB kod pružatelja usluga u oblaku dok podatke držite pod potpunom kontrolom. SeaweedFS obrađuje sve, od malih slika koje su prenijeli korisnici do velikih video datoteka i sigurnosnih kopija arhiva, s replikacijom i kodiranjem za brisanje dostupnim za zaštitu podataka.