Postavite SeaweedFS jednim klikom.
Visokoučinkovit distribuirani datotečni sustav s kompatibilnošću za S3 API za pohranu i posluživanje milijardi datoteka u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za SeaweedFS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz SeaweedFS
SeaweedFS je distribuirani datotečni sustav otvorenog koda s preko 24.000 zvjezdica na GitHubu, optimiziran za učinkovito pohranjivanje i dohvaćanje velikog broja datoteka. S ugrađenim API-jem kompatibilnim sa S3, služi kao izravna zamjena za Amazon S3 u samostalno hostiranim okruženjima — bilo koji alat ili SDK napravljen za S3 radi sa SeaweedFS-om bez izmjena koda.
Samostalno hostiranje pohrane objekata na vašem VPS-u eliminira troškove po zahtjevu i po GB kod pružatelja usluga u oblaku dok podatke držite pod potpunom kontrolom. SeaweedFS obrađuje sve, od malih slika koje su prenijeli korisnici do velikih video datoteka i sigurnosnih kopija arhiva, s replikacijom i kodiranjem za brisanje dostupnim za zaštitu podataka.
SeaweedFS ključne značajke
S3 API kompatibilnost
Bilo koja aplikacija ili alat izgrađen za Amazon S3 povezuje se sa SeaweedFS-om bez izmjena, omogućujući trenutnu integraciju s postojećim radnim procesima.
Učinkovito rukovanje malim datotekama
Optimizirani pogon za pohranu učinkovito obrađuje milijarde malih datoteka — uobičajena slabost tradicionalnih datotečnih sustava i pozadinskih sustava za pohranu opće namjene.
Replikacija podataka
Automatska replikacija preko volumenskih poslužitelja osigurava redundantnost tako da podaci ostaju dostupni čak i ako pojedini čvorovi za pohranu zakažu.
Kodiranje za brisanje
Smanjuje opterećenje pohrane u usporedbi s potpunom replikacijom, uz zadržavanje integriteta podataka za tople i hladne razine pohrane.
Podrška za FUSE montiranje
Montirajte SeaweedFS kao izvorni datotečni sustav na Linux poslužiteljima, omogućujući aplikacijama koje očekuju standardni POSIX pristup datotekama da izravno čitaju i pišu.
Zašto pokrenuti SeaweedFS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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