Postavite DumbDo instalacijom jednim klikom.
Minimalistička samostalno hostana lista zadataka s pohranom temeljenom na datotekama, tamnim načinom rada, podrškom za PWA i opcionalnom PIN zaštitom — nije potrebna baza podataka.
Odaberite VPS plan za DumbDo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz DumbDo
DumbDo je namjerno jednostavna aplikacija za popis obaveza tvrtke DumbWare.io, izgrađena na filozofiji da većina potreba za praćenjem zadataka ne zahtijeva bazu podataka, sustav računa ili pretplatu na oblak. Zadaci se pohranjuju u jednoj JSON datoteci, čineći sigurnosne kopije kopijom jedne datoteke, a migracije trivijalnima.
Sučelje besprijekorno reagira na bilo kojoj veličini zaslona i automatski se prebacuje između tamnog i svijetlog načina rada. Dodatna PIN zaštita (4-10 znamenki) osigurava pristup na dijeljenim poslužiteljima. Podrška za progresivne web aplikacije znači da DumbDo možete instalirati na telefon ili stolno računalo i koristiti ga izvan mreže. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva vaše podatke o zadacima privatnima, dostupnima sa svakog uređaja i bez promjena usluga trećih strana.
DumbDo ključne značajke
Nije potrebna baza podataka
Pohranjuje sve zadatke u jednoj JSON datoteci — ništa za osigurati, migrirati ili održavati izvan samog spremnika.
Tamni i svijetli način
Automatski prati postavke sheme boja sustava za ugodan prikaz u bilo kojem okruženju ili dobu dana.
Progresivna web aplikacija
Instalirajte DumbDo na bilo koji uređaj za pristup s početnog zaslona i izvanmrežnu upotrebu bez posjećivanja preglednika svaki put.
Neobavezna PIN zaštita
Postavite 4-10 znamenkasti PIN za ograničavanje pristupa na dijeljenim poslužiteljima, dok sučelje ostaje brzo dostupno ovlaštenim korisnicima.
Prilagodljiv naslov stranice
Preimenujte instancu aplikacije kako bi odgovarala osobnom brendiranju ili razlikovali više implementacija na istom VPS-u.
Zašto pokrenuti DumbDo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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