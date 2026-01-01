DumbDo je namjerno jednostavna aplikacija za popis obaveza tvrtke DumbWare.io, izgrađena na filozofiji da većina potreba za praćenjem zadataka ne zahtijeva bazu podataka, sustav računa ili pretplatu na oblak. Zadaci se pohranjuju u jednoj JSON datoteci, čineći sigurnosne kopije kopijom jedne datoteke, a migracije trivijalnima.

Sučelje besprijekorno reagira na bilo kojoj veličini zaslona i automatski se prebacuje između tamnog i svijetlog načina rada. Dodatna PIN zaštita (4-10 znamenki) osigurava pristup na dijeljenim poslužiteljima. Podrška za progresivne web aplikacije znači da DumbDo možete instalirati na telefon ili stolno računalo i koristiti ga izvan mreže. Samostalno hostiranje na VPS-u čuva vaše podatke o zadacima privatnima, dostupnima sa svakog uređaja i bez promjena usluga trećih strana.