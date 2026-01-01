Postavite evcc instalacijom jednim klikom.
Solarno optimiziran kontroler punjenja EV-a i upravitelj kućne energije za stotine zidnih punjača, invertera i vozila.
Odaberite VPS plan za evcc
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz evcc
evcc je open-source kontroler punjenja električnih vozila i sustav za upravljanje energijom doma koji daje prednost punjenju vašeg električnog vozila samoproizvedenom solarnom energijom umjesto električnom energijom iz mreže. Povezuje se sa stotinama wallboxova, solarnih pretvarača, sustava za pohranu baterija, pametnih brojila i API-ja vozila kako bi koordinirao punjenje na temelju viška PV energije u stvarnom vremenu, dinamičkih tarifa električne energije i stanja napunjenosti baterije.
Samostalno hostiranje evcc-a na vlastitom VPS-u drži vjerodajnice uređaja, povijest punjenja i logiku automatizacije u potpunosti pod vašom kontrolom, uklanja svaku ovisnost o cloud uslugama dobavljača i osigurava da vaše strategije punjenja pouzdano rade kad god sunce sja.
evcc ključne značajke
Solarno punjenje viška
Puni vaše električno vozilo viškom fotonaponske energije u stvarnom vremenu, maksimizirajući vlastitu potrošnju i minimizirajući uvoz iz mreže.
Podrška za dinamičke tarife
Raspoređuje punjenje tijekom najjeftinijih sati dinamičnih tarifa električne energije kao što su Tibber, aWATTar i Octopus.
Stotine uređaja
Integrira se s punjačima, brojilima, pretvaračima i vozilima od ABB-a, KEBA-e, go-e-a, Tesla-e, Froniusa, SMA-a, SolarEdge-a, Huawei-ja i mnogih drugih.
Postavljanje putem preglednika
Konfigurirajte zidne punjače, vozila, mjerače i punionice putem vođenog web sučelja bez ručnog uređivanja YAML datoteka.
Podrška za kućnu bateriju
Usklađuje punjenje električnog vozila sa stanjem napunjenosti kućne baterije kako se vaša kućna baterija ne bi ispraznila za napajanje automobila.
REST i MQTT API-ji
Izlaže potpuni REST i MQTT API za Home Assistant, openHAB, Node-RED i prilagođene automatizacije.
Zašto pokrenuti evcc na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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