evcc je open-source kontroler punjenja električnih vozila i sustav za upravljanje energijom doma koji daje prednost punjenju vašeg električnog vozila samoproizvedenom solarnom energijom umjesto električnom energijom iz mreže. Povezuje se sa stotinama wallboxova, solarnih pretvarača, sustava za pohranu baterija, pametnih brojila i API-ja vozila kako bi koordinirao punjenje na temelju viška PV energije u stvarnom vremenu, dinamičkih tarifa električne energije i stanja napunjenosti baterije.

Samostalno hostiranje evcc-a na vlastitom VPS-u drži vjerodajnice uređaja, povijest punjenja i logiku automatizacije u potpunosti pod vašom kontrolom, uklanja svaku ovisnost o cloud uslugama dobavljača i osigurava da vaše strategije punjenja pouzdano rade kad god sunce sja.