Postavite ZITADEL instalacijom jednim klikom.
Platforma identitetne infrastrukture otvorenog koda za autentifikaciju, SSO i upravljanje korisnicima u svim vašim aplikacijama.
Odaberite VPS plan za ZITADEL
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ZITADEL
ZITADEL je cloud-native platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom koja pruža autentifikaciju, autorizaciju i upravljanje korisnicima za moderne aplikacije. Podržava OIDC, OAuth 2.0, SAML i passkeyje odmah po instalaciji — što ga čini potpunom samostalno hostiranom alternativom za Auth0, Keycloak ili AWS Cognito.
Samostalno hostiranje ZITADEL-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad korisničkim podacima, zahtjevima usklađenosti i tokovima autentifikacije bez naknada po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču. Njegova arhitektura temeljena na događajima osigurava potpunu, nepromjenjivu revizijsku stazu svih operacija identiteta.
ZITADEL ključne značajke
Single Sign-On
Centralizirajte autentifikaciju u svim vašim aplikacijama uz podršku za OIDC i SAML, dajući korisnicima jednu prijavu za sve čemu pristupaju.
Passkey autentikacija
Omogućite prijavu bez lozinke pomoću WebAuthn pristupnih ključeva i hardverskih sigurnosnih ključeva za pristup otporan na krađu identiteta i bez vjerodajnica.
Izvorna višestruka najamnost
Upravljajte s više organizacija i aplikacija iz jedne ZITADEL instance uz potpunu izolaciju između zakupaca i brendiranje po organizaciji.
Nepromjenjiv revizijski trag
Arhitektura temeljena na događajima bilježi svaku operaciju identiteta kao nepromjenjiv događaj, pružajući zapise usklađene sa standardima za zahtjeve SOC 2 i GDPR-a.
Federacija identiteta
Povežite Google, GitHub, Microsoft i prilagođene OIDC pružatelje kako bi se korisnici mogli prijaviti sa svojim postojećim računima preko cijelog vašeg sustava.
Zašto pokrenuti ZITADEL na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.