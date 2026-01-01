ZITADEL je cloud-native platforma otvorenog koda za upravljanje identitetom i pristupom koja pruža autentifikaciju, autorizaciju i upravljanje korisnicima za moderne aplikacije. Podržava OIDC, OAuth 2.0, SAML i passkeyje odmah po instalaciji — što ga čini potpunom samostalno hostiranom alternativom za Auth0, Keycloak ili AWS Cognito.

Samostalno hostiranje ZITADEL-a na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad korisničkim podacima, zahtjevima usklađenosti i tokovima autentifikacije bez naknada po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču. Njegova arhitektura temeljena na događajima osigurava potpunu, nepromjenjivu revizijsku stazu svih operacija identiteta.