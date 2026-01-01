WatchState je alat otvorenog koda izgrađen za kućanstva koja koriste više od jednog medijskog poslužitelja. Umjesto da se oslanja na Trakt ili druge usluge trećih strana, izravno komunicira s API-jima Plexa, Jellyfina i Embyja kako bi održao dosljednost statusa reprodukcije, pozicija za nastavak i povijesti gledanja na svim pozadinskim sustavima koje povežete.

Samostalno hostiranje WatchStatea na vlastitom VPS-u drži tokene računa, podatke o gledanju i webhook promet u potpunosti pod vašom kontrolom. Kontejner dolazi s web sučeljem za dodavanje pozadinskih sustava, podržava sinkronizaciju više-na-više ili jednosmjernu sinkronizaciju, i kombinira zakazane uvoze s webhook događajima u stvarnom vremenu tako da se promjene šire unutar nekoliko sekundi.