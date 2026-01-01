Postavite WatchState jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirani mehanizam za sinkronizaciju koji održava povijest gledanja usklađenom na svim Plex, Jellyfin i Emby pozadinskim sustavima.
Odaberite VPS plan za WatchState
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WatchState
WatchState je alat otvorenog koda izgrađen za kućanstva koja koriste više od jednog medijskog poslužitelja. Umjesto da se oslanja na Trakt ili druge usluge trećih strana, izravno komunicira s API-jima Plexa, Jellyfina i Embyja kako bi održao dosljednost statusa reprodukcije, pozicija za nastavak i povijesti gledanja na svim pozadinskim sustavima koje povežete.
Samostalno hostiranje WatchStatea na vlastitom VPS-u drži tokene računa, podatke o gledanju i webhook promet u potpunosti pod vašom kontrolom. Kontejner dolazi s web sučeljem za dodavanje pozadinskih sustava, podržava sinkronizaciju više-na-više ili jednosmjernu sinkronizaciju, i kombinira zakazane uvoze s webhook događajima u stvarnom vremenu tako da se promjene šire unutar nekoliko sekundi.
WatchState ključne značajke
Sinkronizacija više backendova
Sinkronizirajte stanje gledanja više-na-više ili jednosmjerno preko Plex, Jellyfin i Emby poslužitelja s jedne nadzorne ploče.
Ažuriranja pokretana webhookom
Primajte događaje reprodukcije, pauze i scrobblea izravno iz svakog pozadinskog sustava tako da se povijest gledanja širi unutar nekoliko sekundi umjesto da čekate skeniranje.
Višekorisnički identiteti
Mapirajte više korisnika na različitim poslužiteljima na zajedničke identitete i držite svakog člana obitelji sinkroniziranim bez miješanja povijesti.
Prijenosne sigurnosne kopije
Izvezite cijelo stanje reprodukcije svakog pozadinskog sustava u prenosivi format koji kasnije možete vratiti ili migrirati na drugi poslužitelj.
Provjere pariteta knjižnice
Otkrijte nepodudarne, neusklađene ili zastarjele unose i prikažite razlike između pozadinskih sustava kako biste mogli popraviti metapodatke prije nego što uzrokuju sukobe sinkronizacije.
Podudaranje putanje
Uskladite stavke prema zajedničkim medijskim putanjama kada vanjski ID-ovi nedostaju ili su nepouzdani, idealno za knjižnice raspoređene na više pozadinskih sustava.
Zašto pokrenuti WatchState na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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