Flipt je platforma za upravljanje zastavicama značajki otvorenog koda koja razvojnim timovima daje potpunu kontrolu nad njihovim procesom izdavanja. Omogućuje vam pohranu konfiguracija zastavica uz vaš kod u Git repozitorijima, integrirajući se s radnim procesima pregleda koda koje vaš tim već koristi. Web sučelje omogućuje stvaranje zastavica, definiranje korisničkih segmenata i konfiguriranje postotno temeljenih uvođenja dostupnim svima u timu bez potrebe za promjenama koda ili ponovnim implementacijama.

Samostalno hostiranje Flipta na vašem VPS-u zadržava osjetljivu logiku zastavica značajki i podatke o ciljanju korisnika u potpunosti unutar vaše infrastrukture, osiguravajući usklađenost sa sigurnosnim politikama i eliminirajući ovisnost o dobavljaču. Dobivate iste mogućnosti kao i komercijalne usluge zastavica značajki po djeliću cijene.