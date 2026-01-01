Instalirajte Flipt jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za upravljanje značajkama s Git-izvornom pohranom i naprednim mogućnostima ciljanja.
Odaberite VPS plan za Flipt
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Flipt
Flipt je platforma za upravljanje zastavicama značajki otvorenog koda koja razvojnim timovima daje potpunu kontrolu nad njihovim procesom izdavanja. Omogućuje vam pohranu konfiguracija zastavica uz vaš kod u Git repozitorijima, integrirajući se s radnim procesima pregleda koda koje vaš tim već koristi. Web sučelje omogućuje stvaranje zastavica, definiranje korisničkih segmenata i konfiguriranje postotno temeljenih uvođenja dostupnim svima u timu bez potrebe za promjenama koda ili ponovnim implementacijama.
Samostalno hostiranje Flipta na vašem VPS-u zadržava osjetljivu logiku zastavica značajki i podatke o ciljanju korisnika u potpunosti unutar vaše infrastrukture, osiguravajući usklađenost sa sigurnosnim politikama i eliminirajući ovisnost o dobavljaču. Dobivate iste mogućnosti kao i komercijalne usluge zastavica značajki po djeliću cijene.
Flipt ključne značajke
Git-izvorna pohrana
Pohranite konfiguracije značajki u svojim Git repozitorijima, što vam omogućuje kontrolu verzija, pregled koda i povijest revizija za svaku promjenu.
Napredno ciljanje
Definirajte korisničke segmente s prilagođenim atributima za uvođenje značajki određenim kohortama prije potpunog izdanja.
Postotna uvođenja
Postupno uvodite značajke postotku korisnika, smanjujući rizik i omogućujući odluke temeljene na podacima prije potpunog uvođenja.
REST i gRPC API-ji
Sveobuhvatni API-ji i klijentski SDK-ovi za popularne jezike omogućuju bilo kojoj aplikaciji procjenu zastavica s minimalnim kašnjenjem.
Podrška za više okruženja
Upravljajte zasebnim konfiguracijama zastavica za razvojna, testna i produkcijska okruženja iz jedne instance.
Zašto pokrenuti Flipt na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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