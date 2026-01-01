LazyLibrarian je pandan Sonarr-u i Radarr-u fokusiran na knjige — samostalno hostani automatizirani poslužitelj koji prati vaše omiljene autore, prati pojedinačna izdanja knjiga, pretražuje Usenet i torrent indeksere za podudarne datoteke te prosljeđuje odabrana izdanja NZBGet-u, SABnzbd-u, Transmission-u, qBittorrent-u ili bilo kojem drugom preuzimaču koji već koristite.

Samostalno hostanje LazyLibrarian-a na VPS-u daje vam 24/7 knjižničara koji hvata nova izdanja čim se pojave, deduplicira u odnosu na vašu postojeću Calibre biblioteku te automatski preimenuje i označava sve, tako da vaša kolekcija e-knjiga i audio knjiga ostaje organizirana bez ručnog rada.