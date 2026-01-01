Postavite LazyLibrarian jednim klikom.
Alat za automatizaciju koji prati autore, pronalazi e-knjige i audioknjige te ih prosljeđuje vašim programima za preuzimanje.
Odaberite VPS plan za LazyLibrarian
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz LazyLibrarian
LazyLibrarian je pandan Sonarr-u i Radarr-u fokusiran na knjige — samostalno hostani automatizirani poslužitelj koji prati vaše omiljene autore, prati pojedinačna izdanja knjiga, pretražuje Usenet i torrent indeksere za podudarne datoteke te prosljeđuje odabrana izdanja NZBGet-u, SABnzbd-u, Transmission-u, qBittorrent-u ili bilo kojem drugom preuzimaču koji već koristite.
Samostalno hostanje LazyLibrarian-a na VPS-u daje vam 24/7 knjižničara koji hvata nova izdanja čim se pojave, deduplicira u odnosu na vašu postojeću Calibre biblioteku te automatski preimenuje i označava sve, tako da vaša kolekcija e-knjiga i audio knjiga ostaje organizirana bez ručnog rada.
LazyLibrarian ključne značajke
Praćenje i otkrivanje autora
Dodajte autore po imenu i LazyLibrarian gradi njihovu potpunu bibliografiju iz Goodreadsa, Google Booksa, OpenLibraryja i drugih izvora.
Podrška za audioknjige i e-knjige
Rukuje formatima audio knjiga i e-knjiga s odvojenim pravilima kvalitete i izvora za svaki, tako da jedna instanca upravlja dvjema knjižnicama.
Calibre i Goodreads integracija
Uvozi vašu postojeću Calibre biblioteku kako bi se izbjegli duplikati, sinkronizira popise pročitanih/željenih za čitanje s Goodreadsa i automatski ažurira metapodatke.
Ugrađena podrška za indekser
Ugrađeni dodaci za NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge i desetke Usenet i torrent indeksere putem Newznab i Torznab.
Praćenje časopisa i serija
Prati časopise temeljene na izdanjima i serije s više knjiga, redajući nova izdanja kako stižu do indeksatora, bez ručnih pretraživanja.
Zašto pokrenuti LazyLibrarian na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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