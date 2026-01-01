Do 69% popusta za NSQ

Postavite NSQ instalacijom jednim klikom.

Platforma za distribuiranu razmjenu poruka u stvarnom vremenu, dizajnirana za otpornost na pogreške i strujanje visokog protoka u velikom opsegu.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite NSQ instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za NSQ

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz NSQ

NSQ je distribuirana platforma za razmjenu poruka u stvarnom vremenu izvorno izgrađena u Bitlyju za obradu milijardi poruka dnevno. Za razliku od tradicionalnih brokera, NSQ radi kao decentralizirani klaster malih demona — nema uskog grla jednog brokera, nema glavnog čvora i nema dijeljenog stanja — tako da se proizvođači i potrošači mogu horizontalno skalirati bez rekonfiguracije.

Samostalno hostiranje NSQ-a na vlastitom VPS-u zadržava tokove događaja velikog volumena, telemetriju i asinkrone cjevovode poslova unutar vaše infrastrukture bez naknada po poruci i bez ograničenja upravljane usluge. Ugrađeni web admin pruža vidljivost u stvarnom vremenu u teme, kanale i stope poruka, dok lookupd usluga otkrivanja eliminira potrebu za tvrdo kodiranim brokerskim adresama u cijeloj vašoj floti.

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Što možete izgraditi uz {name}

NSQ ključne značajke

Decentralizirana topologija

Pokrenite nsqd demone smještene zajedno s proizvođačima i koristite nsqlookupd za otkrivanje — nema jedinstvene točke kvara i nema centralnog brokera koji bi ograničavao propusnost.

Isporuka barem jednom

Trajni redovi poruka s preljevom na disk jamče da poruke preživljavaju ispade potrošača i nalete prometa bez ispuštanja događaja.

Raspršivanje kanala

Teme se emitiraju na više neovisnih kanala, omogućujući različitim skupinama potrošača da obrađuju isti tok događaja paralelno bez koordinacije.

Stvarnovremensko administratorsko UI

Nadzorna ploča nsqadmina u pregledniku prikazuje stope poruka u stvarnom vremenu, dubinu po kanalu i statistiku po čvoru, tako da možete otklanjati poteškoće s tokovima bez CLI alata.

HTTP i TCP klijenti

Nativne klijentske biblioteke u Go, Pythonu, Javi, Node.js-u i drugim, plus jednostavan HTTP API za objavljivanje — integrirajte iz bilo kojeg jezika bez prilagođenog protokola.

Zašto pokrenuti NSQ na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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