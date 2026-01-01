NSQ je distribuirana platforma za razmjenu poruka u stvarnom vremenu izvorno izgrađena u Bitlyju za obradu milijardi poruka dnevno. Za razliku od tradicionalnih brokera, NSQ radi kao decentralizirani klaster malih demona — nema uskog grla jednog brokera, nema glavnog čvora i nema dijeljenog stanja — tako da se proizvođači i potrošači mogu horizontalno skalirati bez rekonfiguracije.

Samostalno hostiranje NSQ-a na vlastitom VPS-u zadržava tokove događaja velikog volumena, telemetriju i asinkrone cjevovode poslova unutar vaše infrastrukture bez naknada po poruci i bez ograničenja upravljane usluge. Ugrađeni web admin pruža vidljivost u stvarnom vremenu u teme, kanale i stope poruka, dok lookupd usluga otkrivanja eliminira potrebu za tvrdo kodiranim brokerskim adresama u cijeloj vašoj floti.