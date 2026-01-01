Postavite NSQ instalacijom jednim klikom.
Platforma za distribuiranu razmjenu poruka u stvarnom vremenu, dizajnirana za otpornost na pogreške i strujanje visokog protoka u velikom opsegu.
Odaberite VPS plan za NSQ
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz NSQ
NSQ je distribuirana platforma za razmjenu poruka u stvarnom vremenu izvorno izgrađena u Bitlyju za obradu milijardi poruka dnevno. Za razliku od tradicionalnih brokera, NSQ radi kao decentralizirani klaster malih demona — nema uskog grla jednog brokera, nema glavnog čvora i nema dijeljenog stanja — tako da se proizvođači i potrošači mogu horizontalno skalirati bez rekonfiguracije.
Samostalno hostiranje NSQ-a na vlastitom VPS-u zadržava tokove događaja velikog volumena, telemetriju i asinkrone cjevovode poslova unutar vaše infrastrukture bez naknada po poruci i bez ograničenja upravljane usluge. Ugrađeni web admin pruža vidljivost u stvarnom vremenu u teme, kanale i stope poruka, dok lookupd usluga otkrivanja eliminira potrebu za tvrdo kodiranim brokerskim adresama u cijeloj vašoj floti.
NSQ ključne značajke
Decentralizirana topologija
Pokrenite nsqd demone smještene zajedno s proizvođačima i koristite nsqlookupd za otkrivanje — nema jedinstvene točke kvara i nema centralnog brokera koji bi ograničavao propusnost.
Isporuka barem jednom
Trajni redovi poruka s preljevom na disk jamče da poruke preživljavaju ispade potrošača i nalete prometa bez ispuštanja događaja.
Raspršivanje kanala
Teme se emitiraju na više neovisnih kanala, omogućujući različitim skupinama potrošača da obrađuju isti tok događaja paralelno bez koordinacije.
Stvarnovremensko administratorsko UI
Nadzorna ploča nsqadmina u pregledniku prikazuje stope poruka u stvarnom vremenu, dubinu po kanalu i statistiku po čvoru, tako da možete otklanjati poteškoće s tokovima bez CLI alata.
HTTP i TCP klijenti
Nativne klijentske biblioteke u Go, Pythonu, Javi, Node.js-u i drugim, plus jednostavan HTTP API za objavljivanje — integrirajte iz bilo kojeg jezika bez prilagođenog protokola.
Zašto pokrenuti NSQ na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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