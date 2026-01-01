PhotoPrism je platforma za upravljanje fotografijama s naglaskom na privatnost koja koristi AI za automatsko klasificiranje, označavanje i pretraživanje cijele vaše kolekcije fotografija. Prepoznavanje lica, detekcija objekata i organizacija temeljena na lokaciji rade lokalno na vašem poslužitelju — vaše fotografije nikada ne napuštaju vaš hardver.

Samostalno hostiranje PhotoPrisma na vašem VPS-u daje vam moćnu alternativu za Google Photos i iCloud koja se skalira na milijune slika, podržava RAW datoteke i 4K video, te drži svaku uspomenu pod vašom potpunom kontrolom bez ograničenja pohrane nametnutih pretplatničkim planom treće strane.