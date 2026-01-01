Postavite PhotoPrism instalacijom jednim klikom.
Aplikacija za upravljanje fotografijama pokretana umjetnom inteligencijom koja automatski organizira, označava i pretražuje vašu biblioteku fotografija bez prijenosa na oblake trećih strana.
Odaberite VPS plan za PhotoPrism
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PhotoPrism
PhotoPrism je platforma za upravljanje fotografijama s naglaskom na privatnost koja koristi AI za automatsko klasificiranje, označavanje i pretraživanje cijele vaše kolekcije fotografija. Prepoznavanje lica, detekcija objekata i organizacija temeljena na lokaciji rade lokalno na vašem poslužitelju — vaše fotografije nikada ne napuštaju vaš hardver.
Samostalno hostiranje PhotoPrisma na vašem VPS-u daje vam moćnu alternativu za Google Photos i iCloud koja se skalira na milijune slika, podržava RAW datoteke i 4K video, te drži svaku uspomenu pod vašom potpunom kontrolom bez ograničenja pohrane nametnutih pretplatničkim planom treće strane.
PhotoPrism ključne značajke
AI-pokretano označavanje
Automatski klasificira fotografije prema temi, sceni i objektima koristeći strojno učenje na uređaju — nije potrebna obrada u oblaku.
Prepoznavanje lica
Grupirajte fotografije po osobama na njima tako da možete odmah pronaći svaku sliku člana obitelji ili prijatelja u cijeloj svojoj biblioteci.
Snažna pretraga
Pronađite fotografije s upitima prirodnog jezika poput "zalaska sunca na plaži" ili filtrirajte po datumu, kameri, lokaciji i automatski otkrivenim oznakama istovremeno.
RAW i video podrška
Obrađuje RAW datoteke s profesionalnih kamera, HEIF s iPhonea i 4K videozapise s automatskim transkodiranjem za reprodukciju u pregledniku.
Lokacija i prikaz karte
Prikazuje fotografije s geografskim oznakama na interaktivnoj karti i automatski ih grupira po lokaciji za geografsko pregledavanje.
Zašto pokrenuti PhotoPrism na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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