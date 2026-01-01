Postavite ArcadeDB jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovita višeslojna baza podataka koja podržava grafičke, dokumentne, ključ-vrijednost, vremenske serije i vektorske podatke u jednom pogonu.
Odaberite VPS plan za ArcadeDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ArcadeDB
ArcadeDB je open-source višemodelni pokretač baze podataka izgrađen za ekstremne performanse kroz različite podatkovne modele. Za razliku od baza podataka s jednim modelom koje vas prisiljavaju da birate između grafičkih, dokumentnih ili relacijskih struktura, ArcadeDB ih sve obrađuje izvorno — pohranjujući i pretražujući grafičke odnose, zbirke dokumenata, parove ključ-vrijednost, vremenske serije, vektorske ugradnje i geoprostorne podatke unutar jednog pokretača s potpunom ACID usklađenošću.
Kreiran od strane osnivača OrientDB-a, ArcadeDB je izgrađen u niskorazinskoj Javi optimiziranoj za minimalno prikupljanje smeća, omogućujući milijune operacija zapisa u sekundi. Ugrađeno web sučelje ArcadeDB Studio pruža izvršavanje upita, upravljanje shemom i vizualizaciju grafova — nisu potrebni zasebni klijentski alati nakon implementacije.
ArcadeDB ključne značajke
Višemodelni podatkovni pogon
Pohranjujte i pretražujte grafičke, dokumentne, ključ-vrijednost, vremenske serije i vektorske podatke unutar jedne baze podataka bez prebacivanja alata ili sinkronizacije zasebnih pohrana.
Sedam jezika upita
Upitajte koristeći SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB jezik upita, PromQL ili Redis protokol — koristite jezik koji odgovara vašem podatkovnom modelu.
ArcadeDB Studio
Ugrađeno web sučelje za izvršavanje upita, upravljanje shemama, vizualizaciju grafičkih podataka i administraciju baze podataka bez vanjskih klijentskih alata.
Pretraživanje vektorske sličnosti
Nativna pohrana vektorskih ugradnji i pretraživanje sličnosti za radna opterećenja umjetne inteligencije i strojnog učenja uz vaše operativne podatke.
ACID u razmjerima
Potpune ACID-kompatibilne transakcije koje obrađuju milijune zapisa u sekundi, od ugrađenih implementacija Raspberry Pi-ja do višečvornih klastera.
Zašto pokrenuti ArcadeDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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