ArcadeDB je open-source višemodelni pokretač baze podataka izgrađen za ekstremne performanse kroz različite podatkovne modele. Za razliku od baza podataka s jednim modelom koje vas prisiljavaju da birate između grafičkih, dokumentnih ili relacijskih struktura, ArcadeDB ih sve obrađuje izvorno — pohranjujući i pretražujući grafičke odnose, zbirke dokumenata, parove ključ-vrijednost, vremenske serije, vektorske ugradnje i geoprostorne podatke unutar jednog pokretača s potpunom ACID usklađenošću.

Kreiran od strane osnivača OrientDB-a, ArcadeDB je izgrađen u niskorazinskoj Javi optimiziranoj za minimalno prikupljanje smeća, omogućujući milijune operacija zapisa u sekundi. Ugrađeno web sučelje ArcadeDB Studio pruža izvršavanje upita, upravljanje shemom i vizualizaciju grafova — nisu potrebni zasebni klijentski alati nakon implementacije.