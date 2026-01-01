Postavite ShinyProxy instalacijom jednim klikom.
Poslužitelj otvorenog koda za implementaciju Shiny, Dash, Streamlit i drugih podatkovnih aplikacija s ugrađenom autentifikacijom.
Odaberite VPS plan za ShinyProxy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ShinyProxy
ShinyProxy je poslužitelj otvorenog koda koji je izgradio Open Analytics za hostiranje interaktivnih podatkovnih aplikacija napisanih u R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio i mnogim drugim okvirima. Pokreće svaku korisničku sesiju u izoliranom Docker spremniku, zatim prosljeđuje HTTP i WebSocket promet natrag u preglednik, tako da svaki posjetitelj dobije čisto okruženje bez zagađivanja dijeljenog stanja.
Samostalno hostiranje ShinyProxyja na vlastitom VPS-u čuva vlasničke modele, skupove podataka i nadzorne ploče unutar vašeg perimetra dok timovima pruža značajke za poduzeća — autentifikaciju, kontrolu pristupa temeljenu na grupama, bilježenje korištenja — bez licenciranja po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču.
ShinyProxy ključne značajke
Kontejneri po korisniku
Svaka sesija pokreće vlastiti Docker spremnik tako da korisnici nikada ne dijele stanje, sesije niti računalne resurse.
Višeokvirna podrška
Udomaćite R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode i bilo koju drugu web aplikaciju pakiranu kao kontejner.
Uključiva autentifikacija
Povežite LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ili društvene prijave kako biste zaštitili aplikacije kontrolom pristupa temeljenom na grupama.
Analitika korištenja
Ugrađeno bilježenje događaja prati pokretanja aplikacija, trajanja i aktivne sesije za planiranje kapaciteta i reviziju.
WebSocket strujanje
Izvorno proxyiranje za WebSocket i HTTP/2 održava interaktivne Shiny i Dash aplikacije responzivnima pod opterećenjem.
Admin nadzorna ploča
Prikaz administratora uživo prikazuje pokrenute spremnike, omogućuje operaterima pregled aktivnosti i zaustavlja sesije na zahtjev.
Zašto pokrenuti ShinyProxy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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