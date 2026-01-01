ShinyProxy je poslužitelj otvorenog koda koji je izgradio Open Analytics za hostiranje interaktivnih podatkovnih aplikacija napisanih u R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio i mnogim drugim okvirima. Pokreće svaku korisničku sesiju u izoliranom Docker spremniku, zatim prosljeđuje HTTP i WebSocket promet natrag u preglednik, tako da svaki posjetitelj dobije čisto okruženje bez zagađivanja dijeljenog stanja.

Samostalno hostiranje ShinyProxyja na vlastitom VPS-u čuva vlasničke modele, skupove podataka i nadzorne ploče unutar vašeg perimetra dok timovima pruža značajke za poduzeća — autentifikaciju, kontrolu pristupa temeljenu na grupama, bilježenje korištenja — bez licenciranja po korisniku ili ovisnosti o dobavljaču.