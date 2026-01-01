Thruk je bogato opremljeno, neovisno web sučelje za nadzor izgrađeno na Livestatus API-ju. Ono zamjenjuje zastarjeli Nagios CGI brzim, modernim korisničkim sučeljem i dodaje mogućnosti koje osnovni Nagios nikada nije isporučio — stranicirane prikaze milijuna usluga, nadzorne ploče prilagođene mobilnim uređajima, poslovne procese, SLA izvještavanje i moćan REST API.

Samostalno hostiranje Thruka na vlastitom VPS-u omogućuje vam da konsolidirate svaki Naemon, Nagios, Icinga i Shinken backend iza jedinstvenog sučelja. Ovaj predložak isporučuje OMD Labs distribuciju, tako da dobivate i Naemon jezgru spremnu za upite, RRD grafikone performansi i cijeli Thruk ekosustav dodataka bez ručne kompilacije.