Postavite Thruk jednim klikom.
Web sučelje za nadzor s više pozadinskih sustava za Naemon, Nagios, Icinga i Shinken, izgrađeno na Livestatus API-ju.
Odaberite VPS plan za Thruk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Thruk
Thruk je bogato opremljeno, neovisno web sučelje za nadzor izgrađeno na Livestatus API-ju. Ono zamjenjuje zastarjeli Nagios CGI brzim, modernim korisničkim sučeljem i dodaje mogućnosti koje osnovni Nagios nikada nije isporučio — stranicirane prikaze milijuna usluga, nadzorne ploče prilagođene mobilnim uređajima, poslovne procese, SLA izvještavanje i moćan REST API.
Samostalno hostiranje Thruka na vlastitom VPS-u omogućuje vam da konsolidirate svaki Naemon, Nagios, Icinga i Shinken backend iza jedinstvenog sučelja. Ovaj predložak isporučuje OMD Labs distribuciju, tako da dobivate i Naemon jezgru spremnu za upite, RRD grafikone performansi i cijeli Thruk ekosustav dodataka bez ručne kompilacije.
Thruk ključne značajke
Višestruka pozadinska podrška
Upitajte instance Naemona, Nagiosa, Icinge i Shinkena istovremeno i prikažite ih kao jedan objedinjeni prikaz statusa.
Uključena Naemon jezgra
Isporučuje se s funkcionalnim Naemon pozadinskim sustavom, RRD grafikonima performansi i Apacheom, tako da web sučelje ima podatke uživo od prvog pokretanja.
Poslovni procesi
Grupirajte stotine provjera niske razine u logične poslovne usluge koje prikazuju stvarni utjecaj umjesto sirove buke hosta.
SLA izvještavanje
Generirajte izvješća o dostupnosti, prekidima rada i SLA-u u PDF-u ili Excelu izravno iz web sučelja bez vanjskih alata za izvješćivanje.
REST API
Automatizirajte nadzorne ploče, zastoje i potvrde putem dokumentiranog REST API-ja koji odražava svaku mogućnost korisničkog sučelja.
Prilagođeno mobitelima korisničko sučelje
Responzivne nadzorne ploče i namjenska mobilna tema omogućuju operaterima da rješavaju incidente s telefona ili tableta dok su dežurni.
Zašto pokrenuti Thruk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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