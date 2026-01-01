Postavite Tinode instalacijom jednim klikom.
Platforma za instant poruke otvorenog koda s mobilnim i web klijentima, chatom u stvarnom vremenu i podrškom za end-to-end enkripciju.
Odaberite VPS plan za Tinode
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tinode
Tinode je potpuno open-source platforma za instant poruke koja isporučuje kompletan stack — Go serverski backend, službene klijente za web, iOS, Android i desktop, te gRPC API za prilagođene integracije. Podržava individualno i grupno slanje poruka, indikatore tipkanja, potvrde o pročitanim porukama, privitke datoteka i opcionalnu end-to-end enkripciju, donoseći skup značajki komercijalnih platformi za razmjenu poruka na infrastrukturu koju posjedujete.
Samostalno hostiranje Tinodea na VPS-u znači da vaše konverzacije, korisnički podaci i prijenosi datoteka nikada ne dolaze u kontakt s uslugom za razmjenu poruka treće strane. Koristite ugrađeni web klijent odmah nakon implementacije ili povežite vlastite mobilne i web aplikacije putem gRPC ili REST API-ja.
Tinode ključne značajke
Razmjena poruka u stvarnom vremenu
Isporučuje trenutne poruke s indikatorima tipkanja, potvrdama čitanja i reakcijama na poruke preko web, iOS, Android i desktop klijenata istovremeno.
Grupni razgovori i kanali
Stvorite grupne razgovore s konfigurabilnim članstvom, ulogama i dopuštenjima za timove i zajednice bilo koje veličine.
End-to-end enkripcija
Opcionalna E2E enkripcija čuva sadržaj poruka privatnim — nečitljivim za poslužitelj i bilo kojeg posrednika, čak i vašeg vlastitog.
Dijeljenje datoteka i medija
Dijelite slike, datoteke i privitke izravno u razgovorima, pohranjene na vašem vlastitom datotečnom sustavu ili S3-kompatibilnom bucketu.
Video i glasovni pozivi
Ugrađena podrška za WebRTC omogućuje video i glasovne pozive izravno unutar sučelja za chat bez prebacivanja na zasebnu aplikaciju.
gRPC i REST API
Potpuni gRPC i REST API-ji omogućuju vam ugradnju Tinode sustava za razmjenu poruka u prilagođene aplikacije ili integraciju s postojećim poslovnim procesima.
Zašto pokrenuti Tinode na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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