Do 69% popusta za Tinode

Postavite Tinode instalacijom jednim klikom.

Platforma za instant poruke otvorenog koda s mobilnim i web klijentima, chatom u stvarnom vremenu i podrškom za end-to-end enkripciju.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Tinode instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Tinode

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Tinode

Tinode je potpuno open-source platforma za instant poruke koja isporučuje kompletan stack — Go serverski backend, službene klijente za web, iOS, Android i desktop, te gRPC API za prilagođene integracije. Podržava individualno i grupno slanje poruka, indikatore tipkanja, potvrde o pročitanim porukama, privitke datoteka i opcionalnu end-to-end enkripciju, donoseći skup značajki komercijalnih platformi za razmjenu poruka na infrastrukturu koju posjedujete.

Samostalno hostiranje Tinodea na VPS-u znači da vaše konverzacije, korisnički podaci i prijenosi datoteka nikada ne dolaze u kontakt s uslugom za razmjenu poruka treće strane. Koristite ugrađeni web klijent odmah nakon implementacije ili povežite vlastite mobilne i web aplikacije putem gRPC ili REST API-ja.

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Što možete izgraditi uz {name}

Tinode ključne značajke

Razmjena poruka u stvarnom vremenu

Isporučuje trenutne poruke s indikatorima tipkanja, potvrdama čitanja i reakcijama na poruke preko web, iOS, Android i desktop klijenata istovremeno.

Grupni razgovori i kanali

Stvorite grupne razgovore s konfigurabilnim članstvom, ulogama i dopuštenjima za timove i zajednice bilo koje veličine.

End-to-end enkripcija

Opcionalna E2E enkripcija čuva sadržaj poruka privatnim — nečitljivim za poslužitelj i bilo kojeg posrednika, čak i vašeg vlastitog.

Dijeljenje datoteka i medija

Dijelite slike, datoteke i privitke izravno u razgovorima, pohranjene na vašem vlastitom datotečnom sustavu ili S3-kompatibilnom bucketu.

Video i glasovni pozivi

Ugrađena podrška za WebRTC omogućuje video i glasovne pozive izravno unutar sučelja za chat bez prebacivanja na zasebnu aplikaciju.

gRPC i REST API

Potpuni gRPC i REST API-ji omogućuju vam ugradnju Tinode sustava za razmjenu poruka u prilagođene aplikacije ili integraciju s postojećim poslovnim procesima.

Zašto pokrenuti Tinode na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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