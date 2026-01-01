Tinode je potpuno open-source platforma za instant poruke koja isporučuje kompletan stack — Go serverski backend, službene klijente za web, iOS, Android i desktop, te gRPC API za prilagođene integracije. Podržava individualno i grupno slanje poruka, indikatore tipkanja, potvrde o pročitanim porukama, privitke datoteka i opcionalnu end-to-end enkripciju, donoseći skup značajki komercijalnih platformi za razmjenu poruka na infrastrukturu koju posjedujete.

Samostalno hostiranje Tinodea na VPS-u znači da vaše konverzacije, korisnički podaci i prijenosi datoteka nikada ne dolaze u kontakt s uslugom za razmjenu poruka treće strane. Koristite ugrađeni web klijent odmah nakon implementacije ili povežite vlastite mobilne i web aplikacije putem gRPC ili REST API-ja.