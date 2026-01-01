Postavite Downtify instalacijom jednim klikom.
Program za preuzimanje glazbe koji preuzima zvuk s YouTubea koristeći Spotify poveznice, automatski označava datoteke metapodacima, omotom albuma i tekstovima pjesama.
Odaberite VPS plan za Downtify
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Downtify
Downtify je samostalno hostirana aplikacija za preuzimanje glazbe koja povezuje bogate metapodatke Spotifyja s YouTubeovom audio bibliotekom. Zalijepite bilo koju Spotify poveznicu — pojedinačnu pjesmu, album ili cijeli popis za reprodukciju — i Downtify dohvaća audiozapis te automatski obogaćuje rezultirajuću datoteku omotom albuma, informacijama o izvođaču, brojevima pjesama, tekstovima i oznakama žanra.
Web sučelje je namjerno minimalističko: pošaljite URL, primite potpuno označenu audio datoteku. Preuzete datoteke pohranjuju se u trajnom volumenu, što olakšava integraciju kolekcije s bilo kojim upraviteljem medijske biblioteke. Obavijesti na radnoj površini upozoravaju vas kada završe velika preuzimanja. Samostalno hostiranje daje vam potpunu kontrolu nad vašom glazbenom bibliotekom bez oslanjanja na dostupnost streaminga ili naknade po streamu.
Downtify ključne značajke
Preuzimanja Spotify poveznica
Prihvaća Spotify URL-ove za pojedinačne pjesme, albume i popise za reprodukciju, a zatim automatski dohvaća odgovarajući audiozapis s YouTubea.
Automatsko označavanje metapodataka
Ugrađuje omot albuma, tekstove pjesama, detalje o izvođaču, brojeve pjesama i oznake žanra u svaku preuzetu datoteku za urednu organizaciju biblioteke.
Podrška za skupne liste za reprodukciju
Preuzima cijele albume i popise za reprodukciju u jednoj operaciji, upravljajući redom čekanja i praćenjem napretka u pozadini.
Obavijesti radne površine
Upozorava vas kada se preuzimanja završe tako da možete nastaviti s drugim poslom dok se velike serije obrađuju.
Trajna pohrana
Sprema sva preuzimanja na namjenski volumen koji preživljava ponovna pokretanja spremnika i integrira se s vanjskim alatima medijske biblioteke.
Zašto pokrenuti Downtify na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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