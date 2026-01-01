Downtify je samostalno hostirana aplikacija za preuzimanje glazbe koja povezuje bogate metapodatke Spotifyja s YouTubeovom audio bibliotekom. Zalijepite bilo koju Spotify poveznicu — pojedinačnu pjesmu, album ili cijeli popis za reprodukciju — i Downtify dohvaća audiozapis te automatski obogaćuje rezultirajuću datoteku omotom albuma, informacijama o izvođaču, brojevima pjesama, tekstovima i oznakama žanra.

Web sučelje je namjerno minimalističko: pošaljite URL, primite potpuno označenu audio datoteku. Preuzete datoteke pohranjuju se u trajnom volumenu, što olakšava integraciju kolekcije s bilo kojim upraviteljem medijske biblioteke. Obavijesti na radnoj površini upozoravaju vas kada završe velika preuzimanja. Samostalno hostiranje daje vam potpunu kontrolu nad vašom glazbenom bibliotekom bez oslanjanja na dostupnost streaminga ili naknade po streamu.