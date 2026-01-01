Postavite Wallabag instalacijom jednim klikom.
Samohostirana usluga 'pročitaj kasnije' koja sprema i čisti web članke za offline čitanje bez ometanja.
Odaberite VPS plan za Wallabag
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wallabag
Wallabag je samostalno hostirana aplikacija za čitanje kasnije koja sprema web članke i uklanja oglase, navigaciju i nered, predstavljajući samo tekst i slike za čisto, fokusirano čitanje. Radi kao privatna alternativa Pocketu i Instapaperu s potpunom offline podrškom.
Samostalno hostiranje Wallabaga na VPS-u znači da su vaša lista za čitanje i arhiva članaka pohranjeni na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez pristupa trećih strana. Proširenja preglednika za Chrome i Firefox omogućuju spremanje članaka jednim klikom, dok mobilne aplikacije za iOS i Android omogućuju offline čitanje u pokretu. Uvoz iz Pocketa i Instapapera čini migraciju jednostavnom.
Wallabag ključne značajke
Čisto čitanje članaka
Wallabag izdvaja sadržaj članaka i uklanja oglase, navigaciju i smetnje za čisto, usredotočeno iskustvo čitanja.
Izvanmrežni pristup
Spremljeni članci sinkroniziraju se s mobilnim aplikacijama za iOS i Android, omogućujući čitanje bez internetske veze.
Proširenja preglednika
Spremite članke iz Chromea i Firefoxa jednim klikom koristeći službeno proširenje preglednika Wallabag.
Označavanje i pretraživanje
Organizirajte spremljene članke s oznakama i pronađite bilo što odmah koristeći pretraživanje cijelog teksta u cijeloj vašoj arhivi za čitanje.
Uvezi iz Pocket
Migrirajte svoj postojeći popis za čitanje s Pocketa ili Instapapera na Wallabag bez gubitka spremljenih članaka.
Zašto pokrenuti Wallabag na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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