Wallabag je samostalno hostirana aplikacija za čitanje kasnije koja sprema web članke i uklanja oglase, navigaciju i nered, predstavljajući samo tekst i slike za čisto, fokusirano čitanje. Radi kao privatna alternativa Pocketu i Instapaperu s potpunom offline podrškom.

Samostalno hostiranje Wallabaga na VPS-u znači da su vaša lista za čitanje i arhiva članaka pohranjeni na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez pristupa trećih strana. Proširenja preglednika za Chrome i Firefox omogućuju spremanje članaka jednim klikom, dok mobilne aplikacije za iOS i Android omogućuju offline čitanje u pokretu. Uvoz iz Pocketa i Instapapera čini migraciju jednostavnom.