Postavite novi API instalacijom jednim klikom.
Jedinstveni LLM pristupnik za upravljanje višestrukim pružateljima umjetne inteligencije s praćenjem korištenja, kontrolom pristupa i uravnoteženjem opterećenja.
Odaberite VPS plan za New API
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz New API
Novi API je open-source LLM pristupnik koji pruža jedinstvenu pristupnu točku za OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i desetke drugih pružatelja umjetne inteligencije. Centralizira upravljanje API ključevima, provodi kvote korištenja, prati troškove po korisniku ili timu te omogućuje prebacivanje u slučaju kvara i uravnoteženje opterećenja među pružateljima — sve putem web nadzorne ploče.
Samostalno hostiranje Novog API-ja na vašem VPS-u čuva osjetljive AI vjerodajnice i podatke o korištenju pod vašom kontrolom, uklanja naknade pristupnika po zahtjevu i daje vam fleksibilnost dodavanja ili zamjene pružatelja bez promjene koda vaše aplikacije.
New API ključne značajke
Jedinstveni pristupnik za pružatelje
Preusmjerite zahtjeve na OpenAI, Claude, Gemini i druge LLM-ove putem jedne krajnje točke, mijenjajući pružatelje bez promjene koda vaše aplikacije.
Praćenje korištenja i kvote
Pratite potrošnju tokena i troškove po korisniku, timu ili projektu te postavite stroga ograničenja kako biste spriječili neočekivane AI troškove u cijeloj vašoj organizaciji.
Uravnoteženje opterećenja i prebacivanje u slučaju kvara
Raspodijelite zahtjeve preko više kanala pružatelja i automatski se prebacite na alternative kada pružatelj nije dostupan, maksimizirajući vrijeme rada.
Kontrola pristupa temeljena na tokenima
Izdajte API tokene timovima i aplikacijama bez otkrivanja vaših stvarnih vjerodajnica davatelja usluga, čuvajući tajne centraliziranima i opozivima u bilo kojem trenutku.
Web nadzorna ploča
Upravljajte kanalima, korisnicima i kvotama putem ugrađenog web sučelja s zapisnicima korištenja u stvarnom vremenu i analitikom potrošnje.
Zašto pokrenuti New API na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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