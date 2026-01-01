Novi API je open-source LLM pristupnik koji pruža jedinstvenu pristupnu točku za OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini i desetke drugih pružatelja umjetne inteligencije. Centralizira upravljanje API ključevima, provodi kvote korištenja, prati troškove po korisniku ili timu te omogućuje prebacivanje u slučaju kvara i uravnoteženje opterećenja među pružateljima — sve putem web nadzorne ploče.

Samostalno hostiranje Novog API-ja na vašem VPS-u čuva osjetljive AI vjerodajnice i podatke o korištenju pod vašom kontrolom, uklanja naknade pristupnika po zahtjevu i daje vam fleksibilnost dodavanja ili zamjene pružatelja bez promjene koda vaše aplikacije.