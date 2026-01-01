Postavite POS otvorenog koda jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Web-baziran sustav prodajnog mjesta za maloprodajne trgovine s inventarom, upravljanjem kupcima i izvještavanjem o prodaji.
Odaberite VPS plan za Open Source POS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Open Source POS
Open Source POS je PHP web-bazirani POS sustav izgrađen za male maloprodajne trgovine, kafiće i uslužne djelatnosti koje trebaju potpuno opremljen blagajnički sustav bez naknada za SaaS po terminalu. Sučelje temeljeno na pregledniku radi na bilo kojem tabletu, prijenosnom računalu ili stolnom računalu, tako da isti pozadinski sustav pokreće naplatu, ažuriranja zaliha i izvještavanje s bilo kojeg uređaja na lokalnoj mreži.
Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva podatke o kupcima, povijest prodaje i podatke o cijenama na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez mjesečne pretplate, bez postotka transakcije i bez vezivanja za dobavljača. Uključena MariaDB baza podataka automatski se postavlja i pohranjuje u imenovanim volumenima za sigurne nadogradnje.
Open Source POS ključne značajke
Maloprodajna blagajna
Obrađujte prodaju, povrate i rezervacije uz skeniranje crtičnog koda, pretraživanje artikala i prilagodljive račune ispisane na standardnim termalnim pisačima.
Praćenje zaliha
Pratite razine zaliha, postavite pragove za ponovno naručivanje i upravljajte dobavljačima u više kategorija artikala s automatskim prilagodbama pri svakoj prodaji.
Upravljanje kupcima
Održavajte bazu podataka kupaca s poviješću kupnje, bodovima vjernosti, stanjem kredita u trgovini i cjenovnim razinama po kupcu.
Izvještavanje o prodaji
Generirajte detaljna izvješća o prodaji, porezima, plaćanjima, dobiti i popustima unutar podesivih vremenskih raspona i filtara zaposlenika.
Računi zaposlenika
Kreirajte pojedinačne prijave za zaposlenike s dozvolama temeljenim na ulogama za odvajanje pristupa blagajnika, voditelja i izvještavanja na zajedničkom terminalu.
Viševalutni porezi
Konfigurirajte više poreznih stopa, valuta i načina plaćanja kako bi odgovarali lokalnim maloprodajnim pravilima i preferencijama plaćanja korisnika.
Zašto pokrenuti Open Source POS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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