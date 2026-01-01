Open Source POS je PHP web-bazirani POS sustav izgrađen za male maloprodajne trgovine, kafiće i uslužne djelatnosti koje trebaju potpuno opremljen blagajnički sustav bez naknada za SaaS po terminalu. Sučelje temeljeno na pregledniku radi na bilo kojem tabletu, prijenosnom računalu ili stolnom računalu, tako da isti pozadinski sustav pokreće naplatu, ažuriranja zaliha i izvještavanje s bilo kojeg uređaja na lokalnoj mreži.

Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva podatke o kupcima, povijest prodaje i podatke o cijenama na infrastrukturi koju vi kontrolirate — bez mjesečne pretplate, bez postotka transakcije i bez vezivanja za dobavljača. Uključena MariaDB baza podataka automatski se postavlja i pohranjuje u imenovanim volumenima za sigurne nadogradnje.