OpenFGA je autorizacijski mehanizam otvorenog koda izgrađen na principima Google Zanzibara — globalno distribuiranog sustava dozvola koji pokreće Google Drive, Docs i Calendar. Omogućuje inženjerskim timovima definiranje i provođenje detaljnih pravila kontrole pristupa koristeći ljudski čitljiv jezik modeliranja, a zatim procjenu tih pravila s visokom propusnošću putem jednostavnog HTTP ili gRPC API-ja. ReBAC (kontrola pristupa temeljena na odnosima), RBAC (temeljena na ulogama) i ABAC (temeljena na atributima) modeli su svi izvorno podržani i mogu se kombinirati unutar jedne autorizacijske sheme.

Samostalno hostiranje OpenFGA-a na vašem VPS-u drži logiku autorizacije i podatke o odnosima pod vašom potpunom kontrolom, bez ovisnosti o dobavljaču ili naplate po provjeri. Provjere autorizacije izvode se s niskom latencijom u odnosu na vašu vlastitu PostgreSQL pohranu, a API se čisto integrira s aplikacijama napisanim na bilo kojem jeziku putem službenih SDK-ova.