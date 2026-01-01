Postavite OpenFGA jednim klikom.
Visokoučinkoviti autorizacijski mehanizam inspiriran Google Zanzibarom za modeliranje i provođenje detaljne kontrole pristupa putem HTTP i gRPC API-ja.
Odaberite VPS plan za OpenFGA
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenFGA
OpenFGA je autorizacijski mehanizam otvorenog koda izgrađen na principima Google Zanzibara — globalno distribuiranog sustava dozvola koji pokreće Google Drive, Docs i Calendar. Omogućuje inženjerskim timovima definiranje i provođenje detaljnih pravila kontrole pristupa koristeći ljudski čitljiv jezik modeliranja, a zatim procjenu tih pravila s visokom propusnošću putem jednostavnog HTTP ili gRPC API-ja. ReBAC (kontrola pristupa temeljena na odnosima), RBAC (temeljena na ulogama) i ABAC (temeljena na atributima) modeli su svi izvorno podržani i mogu se kombinirati unutar jedne autorizacijske sheme.
Samostalno hostiranje OpenFGA-a na vašem VPS-u drži logiku autorizacije i podatke o odnosima pod vašom potpunom kontrolom, bez ovisnosti o dobavljaču ili naplate po provjeri. Provjere autorizacije izvode se s niskom latencijom u odnosu na vašu vlastitu PostgreSQL pohranu, a API se čisto integrira s aplikacijama napisanim na bilo kojem jeziku putem službenih SDK-ova.
OpenFGA ključne značajke
Google Zanzibar model
Izrazite politike autorizacije kao tipizirane relacijske n-torke — isti pristup koji koristi Google Drive — omogućujući dosljednu i skalabilnu kontrolu pristupa među uslugama.
Provjere niske latencije
Dizajniran za kritičnu putanju zahtjeva, OpenFGA procjenjuje provjere autorizacije u milisekundama tako da odluke o dopuštenjima nikada ne postanu usko grlo u zahtjevima okrenutim korisnicima.
HTTP i gRPC API-ji
Procijenite provjere pristupa, pišite relacijske n-torke i proširite stabla pristupa preko HTTP-a i gRPC-a, sa službenim SDK-ovima za Go, Node.js, Python, Java i .NET.
Više modela autentifikacije
Definirajte RBAC, ReBAC i ABAC pravila — ili kombinirajte sva tri — unutar jedinstvene autorizacijske sheme koja pokriva svaki tip resursa u vašoj aplikaciji.
PostgreSQL postojanost
Relacijske n-torke i verzije modela pohranjuju se u PostgreSQL bazi podataka, osiguravajući trajno, pretraživo stanje autorizacije s transakcijskom konzistentnošću.
Zašto pokrenuti OpenFGA na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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