jsreport je poslužitelj za izvještavanje otvorenog koda koji generira poslovne dokumente produkcijske kvalitete iz HTML predložaka. Razvojni timovi ga koriste kao zajedničku uslugu koju bilo koja aplikacija u organizaciji može pozvati putem REST API-ja — prosljeđujući JSON podatke i primajući formatirani PDF, Excel proračunsku tablicu, DOCX ili HTML odgovor bez ikakve logike renderiranja u pozivajućoj aplikaciji. Predlošci su napisani u standardnom HTML-u i CSS-u koristeći Handlebars ili druge podržane mehanizme, tako da ih svaki web programer može kreirati i održavati bez učenja vlasničkog DSL-a.

Samostalno hostiranje jsreporta čuva generirane dokumente — račune, ugovore, financijske izvještaje — na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez slanja osjetljivih poslovnih podataka trećoj strani za renderiranje. Nema naknada po dokumentu i nema ograničenja korištenja.