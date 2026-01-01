Postavite jsreport instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirana JavaScript platforma za izvještavanje za generiranje PDF, Excel i DOCX dokumenata iz HTML predložaka putem REST API-ja.
Odaberite VPS plan za jsreport
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz jsreport
jsreport je poslužitelj za izvještavanje otvorenog koda koji generira poslovne dokumente produkcijske kvalitete iz HTML predložaka. Razvojni timovi ga koriste kao zajedničku uslugu koju bilo koja aplikacija u organizaciji može pozvati putem REST API-ja — prosljeđujući JSON podatke i primajući formatirani PDF, Excel proračunsku tablicu, DOCX ili HTML odgovor bez ikakve logike renderiranja u pozivajućoj aplikaciji. Predlošci su napisani u standardnom HTML-u i CSS-u koristeći Handlebars ili druge podržane mehanizme, tako da ih svaki web programer može kreirati i održavati bez učenja vlasničkog DSL-a.
Samostalno hostiranje jsreporta čuva generirane dokumente — račune, ugovore, financijske izvještaje — na infrastrukturi koju vi kontrolirate, bez slanja osjetljivih poslovnih podataka trećoj strani za renderiranje. Nema naknada po dokumentu i nema ograničenja korištenja.
jsreport ključne značajke
Višestruki izlazni formati
Generirajte PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ili XML iz istog predloška, mijenjajući format putem API parametra bez održavanja zasebnih dizajna.
REST API renderiranje
Svaki predložak je POST krajnja točka — aplikacije prosljeđuju JSON podatke i primaju natrag renderirani dokument, odvajajući logiku izvješća od koda aplikacije.
Dizajner u pregledniku
Dizajnirajte, pregledajte i testirajte predloške izvješća izravno u pregledniku koristeći ugrađeni web uređivač bez prebacivanja između alata.
Zakazivanje izvještaja
Zakažite izvješća za automatsko pokretanje u fiksnim intervalima i dostavite ih e-poštom ili pohranite izlaz, eliminirajući ručne ponavljajuće izvoze.
Verzioniranje predložaka
Pratite svaku promjenu predloška s ugrađenom poviješću verzija i vratite se na bilo koju prethodnu verziju bez održavanja zasebnog VCS-a.
Zašto pokrenuti jsreport na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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