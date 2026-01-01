Speakr je platforma za AI transkripciju i bilježenje s vlastitim hostingom, dizajnirana za snimanje, transkripciju i razumijevanje vašeg audio sadržaja. Podržava više pozadinskih sustava za transkripciju — uključujući WhisperX, OpenAI i Mistral — dajući vam fleksibilnost odabira lokalne obrade ili obrade u oblaku. Diarizacija govornika, glasovni profili i sažeci generirani umjetnom inteligencijom pomažu u otkrivanju uvida iz sastanaka, intervjua i predavanja.

Uz podršku za više korisnika, OIDC SSO, REST API s webhookovima i integracije za n8n, Zapier i Make, Speakr se prirodno uklapa u timske radne procese. Vlastito hostiranje omogućuje vam potpunu kontrolu nad svim snimkama i transkriptima.