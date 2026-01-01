Postavite Speakr uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirana AI platforma za transkripciju koja pretvara govorni audio u pretraživo, organizirano znanje.
Odaberite VPS plan za Speakr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Speakr
Speakr je platforma za AI transkripciju i bilježenje s vlastitim hostingom, dizajnirana za snimanje, transkripciju i razumijevanje vašeg audio sadržaja. Podržava više pozadinskih sustava za transkripciju — uključujući WhisperX, OpenAI i Mistral — dajući vam fleksibilnost odabira lokalne obrade ili obrade u oblaku. Diarizacija govornika, glasovni profili i sažeci generirani umjetnom inteligencijom pomažu u otkrivanju uvida iz sastanaka, intervjua i predavanja.
Uz podršku za više korisnika, OIDC SSO, REST API s webhookovima i integracije za n8n, Zapier i Make, Speakr se prirodno uklapa u timske radne procese. Vlastito hostiranje omogućuje vam potpunu kontrolu nad svim snimkama i transkriptima.
Speakr ključne značajke
Fleksibilni transkripcijski pozadinski sustavi
Povežite se s WhisperX, OpenAI, Mistral ili bilo kojom kompatibilnom ASR uslugom kako bi odgovarala vašim zahtjevima za privatnost i točnost.
Dijarizacija govornika
Automatski identificirajte i označite pojedinačne govornike u snimkama, uz podršku glasovnog profila kada koristite WhisperX.
AI sažeci i pretraživanje
Generirajte automatske sažetke i koristite semantički način rada Inquire za pretraživanje značenja u cijeloj vašoj biblioteci transkripcija.
Višekorisnički i SSO
Podržite više korisnika s detaljnim dijeljenjem, javnim vezama i OIDC SSO-om, uključujući Keycloak, Azure AD, Google i Auth0.
Integracije tijeka rada
Pokrenite daljnju automatizaciju putem REST API-ja i web-hookova, s gotovim konektorima za n8n, Zapier i Make.
Zašto pokrenuti Speakr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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