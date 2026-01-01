Do 69% popusta za OpenSearch

Postavite OpenSearch jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Tražilica i analitički mehanizam licenciran pod Apache 2.0, s OpenSearch nadzornim pločama za vizualizaciju podataka i analizu logova.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
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AI VPS
7,79/mj
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30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite OpenSearch jednostavnom instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za OpenSearch

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7,79/mj
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100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
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35,99
10,99/mj
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Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
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200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
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KVM 8
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21,99/mj
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Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz OpenSearch

OpenSearch je paket za pretraživanje i analitiku otvorenog koda, vođen zajednicom, nastao iz Elasticsearcha 7.10.2 kako bi se održala istinski otvorena alternativa pod licencom Apache 2.0. Omogućuje pretraživanje cijelog teksta, analizu podataka dnevnika i događaja, nadzor performansi aplikacija i sigurnosnu analitiku putem distribuirane, skalabilne arhitekture — sve bez ograničenja vlasničkih licenci.

Ovaj predložak implementira OpenSearch i OpenSearch Dashboards s omogućenom autentifikacijom, čime vam pruža potpunu platformu za pretraživanje od prvog dana. Samostalno hostiranje znači da svi indeksirani podaci i upiti za pretraživanje ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, što je ključno za organizacije sa zahtjevima za rezidencijom podataka ili one koje rukuju osjetljivim informacijama. Napomena: zahtijeva najmanje 4 GB RAM-a i omogućuje 2-5 minuta za početno pokretanje.

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Što možete izgraditi uz {name}

OpenSearch ključne značajke

Cjelotekstualno pretraživanje

Napredni DSL za upite s ocjenjivanjem relevantnosti, fasadnom navigacijom i indeksiranjem u stvarnom vremenu za brze i točne rezultate pretraživanja.

OpenSearch nadzorne ploče

Uključeni sloj za vizualizaciju omogućuje vam izgradnju interaktivnih nadzornih ploča, pokretanje upita i istraživanje podataka bez dodatnih alata.

Analitika zapisa

Unosite i analizirajte logove aplikacija i infrastrukture u stvarnom vremenu za otkrivanje anomalija i brže otklanjanje incidenata.

Apache 2.0 licenca

Nema komercijalnih ograničenja ili iznenadnih promjena licence — koristite, mijenjajte i distribuirajte OpenSearch slobodno.

Detekcija anomalija

Ugrađena detekcija anomalija pogonjena ML-om i konfigurabilno upozoravanje pomažu u otkrivanju problema prije nego što ih korisnici prijave.

Zašto pokrenuti OpenSearch na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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