Postavite OpenSearch jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Tražilica i analitički mehanizam licenciran pod Apache 2.0, s OpenSearch nadzornim pločama za vizualizaciju podataka i analizu logova.
Odaberite VPS plan za OpenSearch
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenSearch
OpenSearch je paket za pretraživanje i analitiku otvorenog koda, vođen zajednicom, nastao iz Elasticsearcha 7.10.2 kako bi se održala istinski otvorena alternativa pod licencom Apache 2.0. Omogućuje pretraživanje cijelog teksta, analizu podataka dnevnika i događaja, nadzor performansi aplikacija i sigurnosnu analitiku putem distribuirane, skalabilne arhitekture — sve bez ograničenja vlasničkih licenci.
Ovaj predložak implementira OpenSearch i OpenSearch Dashboards s omogućenom autentifikacijom, čime vam pruža potpunu platformu za pretraživanje od prvog dana. Samostalno hostiranje znači da svi indeksirani podaci i upiti za pretraživanje ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, što je ključno za organizacije sa zahtjevima za rezidencijom podataka ili one koje rukuju osjetljivim informacijama. Napomena: zahtijeva najmanje 4 GB RAM-a i omogućuje 2-5 minuta za početno pokretanje.
OpenSearch ključne značajke
Cjelotekstualno pretraživanje
Napredni DSL za upite s ocjenjivanjem relevantnosti, fasadnom navigacijom i indeksiranjem u stvarnom vremenu za brze i točne rezultate pretraživanja.
OpenSearch nadzorne ploče
Uključeni sloj za vizualizaciju omogućuje vam izgradnju interaktivnih nadzornih ploča, pokretanje upita i istraživanje podataka bez dodatnih alata.
Analitika zapisa
Unosite i analizirajte logove aplikacija i infrastrukture u stvarnom vremenu za otkrivanje anomalija i brže otklanjanje incidenata.
Apache 2.0 licenca
Nema komercijalnih ograničenja ili iznenadnih promjena licence — koristite, mijenjajte i distribuirajte OpenSearch slobodno.
Detekcija anomalija
Ugrađena detekcija anomalija pogonjena ML-om i konfigurabilno upozoravanje pomažu u otkrivanju problema prije nego što ih korisnici prijave.
Zašto pokrenuti OpenSearch na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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