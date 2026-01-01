OpenSearch je paket za pretraživanje i analitiku otvorenog koda, vođen zajednicom, nastao iz Elasticsearcha 7.10.2 kako bi se održala istinski otvorena alternativa pod licencom Apache 2.0. Omogućuje pretraživanje cijelog teksta, analizu podataka dnevnika i događaja, nadzor performansi aplikacija i sigurnosnu analitiku putem distribuirane, skalabilne arhitekture — sve bez ograničenja vlasničkih licenci.

Ovaj predložak implementira OpenSearch i OpenSearch Dashboards s omogućenom autentifikacijom, čime vam pruža potpunu platformu za pretraživanje od prvog dana. Samostalno hostiranje znači da svi indeksirani podaci i upiti za pretraživanje ostaju na vašoj vlastitoj infrastrukturi, što je ključno za organizacije sa zahtjevima za rezidencijom podataka ili one koje rukuju osjetljivim informacijama. Napomena: zahtijeva najmanje 4 GB RAM-a i omogućuje 2-5 minuta za početno pokretanje.