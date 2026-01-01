Postavite FlareSolverr instalacijom jednim klikom.
Proxy poslužitelj koji automatski zaobilazi zaštitu Cloudflare-a i DDoS-GUARD-a za alate za web scraping i automatizaciju medija.
Odaberite VPS plan za FlareSolverr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FlareSolverr
FlareSolverr je specijalizirani proxy poslužitelj koji koristi headless Chromium za automatsko rješavanje JavaScript izazova, CAPTCHA-a i drugih mehanizama zaštite od botova koje nameću Cloudflare i DDoS-GUARD. Izlaže jednostavno HTTP API sučelje koje alati poput Jacketta i Prowlarr-a pozivaju za pristup zaštićenim stranicama bez ručne intervencije.
Samostalno hostanje FlareSolverr-a na vašem VPS-u osigurava namjenske resurse za operacije headless preglednika, 24/7 dostupnost za vaš medijski automatizacijski stack i bolje stope uspješnosti Cloudflare izazova u usporedbi s rezidencijalnim IP adresama koje će vjerojatnije biti označene ili ograničene.
FlareSolverr ključne značajke
Zaobilaženje Cloudflarea
Automatski rješava Cloudflare JS izazove i provjere integriteta preglednika, tako da naknadni alati mogu pristupiti zaštićenim stranicama bez ručne intervencije.
Jednostavno HTTP API
Izlaže jednostavnu REST krajnju točku koju bilo koja aplikacija može pozvati za usmjeravanje zahtjeva kroz proxy za rješavanje izazova uz minimalan napor integracije.
Upravljanje sesijama
Održava trajne sesije preglednika s pohranom kolačića tako da ponovljeni zahtjevi na istu stranicu izbjegavaju nepotrebno ponovno rješavanje izazova.
Headless Chromium
Koristi pravi preglednički mehanizam za rješavanje izazova koji blokiraju osnovne HTTP klijente, postižući veće stope uspješnosti protiv modernih sustava za detekciju botova.
Arr Stack kompatibilan
Izvorno podržano od strane Jacketta, Prowlarra i drugih alata za automatizaciju medija kao prvoklasna proxy opcija za indeksere zaštićene Cloudflareom.
Zašto pokrenuti FlareSolverr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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