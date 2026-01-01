FlareSolverr je specijalizirani proxy poslužitelj koji koristi headless Chromium za automatsko rješavanje JavaScript izazova, CAPTCHA-a i drugih mehanizama zaštite od botova koje nameću Cloudflare i DDoS-GUARD. Izlaže jednostavno HTTP API sučelje koje alati poput Jacketta i Prowlarr-a pozivaju za pristup zaštićenim stranicama bez ručne intervencije.

Samostalno hostanje FlareSolverr-a na vašem VPS-u osigurava namjenske resurse za operacije headless preglednika, 24/7 dostupnost za vaš medijski automatizacijski stack i bolje stope uspješnosti Cloudflare izazova u usporedbi s rezidencijalnim IP adresama koje će vjerojatnije biti označene ili ograničene.