Postavite MiroTalk jednim klikom.
Samohostirane P2P videokonferencije s neograničenim sobama, dijeljenjem zaslona i bez potrebe za instalacijom aplikacije za sudionike.
Odaberite VPS plan za MiroTalk
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MiroTalk
MiroTalk P2P je samostalno hostana WebRTC platforma za videokonferencije koja usmjerava medije izravno između sudionika — ne putem vašeg poslužitelja. Budući da video streamovi putuju peer-to-peer, latencija je minimalna i propusnost vašeg VPS-a koristi se samo za signalizaciju, čak i kada više soba radi istovremeno. Sudionici se pridružuju iz bilo kojeg modernog preglednika putem dijeljive poveznice bez potrebe za računom, preuzimanjem ili dodatkom.
Za razliku od usluga u oblaku koje bilježe i obrađuju podatke o sastancima na svojoj infrastrukturi, samostalno hostanje MiroTalka čuva svaki razgovor na hardveru koji posjedujete. Sobe mogu biti zaštićene lozinkom, zaštita hosta ograničava stvaranje sesija na ovlaštene korisnike, a REST API vam omogućuje integraciju stvaranja sastanaka u vaše vlastite aplikacije.
MiroTalk ključne značajke
Peer-to-peer mediji
Video i audio prijenos izravno između sudionika — ne putem vašeg poslužitelja — održava nisku latenciju i troškove propusnosti blizu nule, bez obzira na to koliko soba radi istovremeno.
Nije potrebna aplikacija
Sudionici se pridružuju iz bilo kojeg modernog preglednika putem dijeljive poveznice, bez potrebe za registracijom računa, preuzimanjem ili dodacima preglednika.
Dijeljenje zaslona i snimanje
Podijelite svoj zaslon ili prozor određene aplikacije i snimajte sesije lokalno na svoj uređaj bez pohranjivanja snimki na poslužitelju.
Bijela ploča i dijeljenje datoteka
Surađujte u stvarnom vremenu na zajedničkoj ploči i prenesite datoteke izravno između sudionika tijekom sesije bez vanjske pohrane.
Zaštita hosta
Potrebna je lozinka za stvaranje novih soba, čime se stvaranje sesija ograničava na ovlaštene korisnike, dok veze za pridruživanje sudionika ostaju otvorene i jednostavne.
REST API i ugradnja
Kreirajte sobe i programatski generirajte tokene za pridruživanje putem dokumentiranog REST API-ja, te ugradite korisničko sučelje za konferencije u bilo koju web stranicu kao iframe.
Zašto pokrenuti MiroTalk na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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