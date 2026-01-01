MiroTalk P2P je samostalno hostana WebRTC platforma za videokonferencije koja usmjerava medije izravno između sudionika — ne putem vašeg poslužitelja. Budući da video streamovi putuju peer-to-peer, latencija je minimalna i propusnost vašeg VPS-a koristi se samo za signalizaciju, čak i kada više soba radi istovremeno. Sudionici se pridružuju iz bilo kojeg modernog preglednika putem dijeljive poveznice bez potrebe za računom, preuzimanjem ili dodatkom.

Za razliku od usluga u oblaku koje bilježe i obrađuju podatke o sastancima na svojoj infrastrukturi, samostalno hostanje MiroTalka čuva svaki razgovor na hardveru koji posjedujete. Sobe mogu biti zaštićene lozinkom, zaštita hosta ograničava stvaranje sesija na ovlaštene korisnike, a REST API vam omogućuje integraciju stvaranja sastanaka u vaše vlastite aplikacije.