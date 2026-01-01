phpMyAdmin je najrašireniji web-bazirani administrativni alat za MySQL i MariaDB baze podataka, kojem vjeruju milijuni developera i administratora baza podataka više od dva desetljeća. Pruža sveobuhvatno grafičko sučelje za pregledavanje podataka, izvršavanje SQL upita, upravljanje tablicama i indeksima, rukovanje korisničkim privilegijama te uvoz ili izvoz podataka — sve bez pristupa naredbenom retku.

Ova implementacija radi u proizvoljnom serverskom načinu rada, omogućujući vam da se povežete na bilo koju MySQL ili MariaDB instancu unosom njezinih vjerodajnica prilikom prijave. Samostalno hostiranje phpMyAdmina na vašem vlastitom VPS-u zadržava promet baze podataka unutar vaše mreže i pruža uvijek dostupan pristup osiguran putem HTTPS-a.