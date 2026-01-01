Do 69% popusta za Tyk Gateway

Postavite Tyk Gateway instalacijom jednim klikom.

API pristupnik otvorenog koda za osiguravanje, upravljanje i nadzor REST, GraphQL i gRPC API-ja bez plaćenog licenciranja ili naplatnih značajki.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Tyk Gateway instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Tyk Gateway

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Tyk Gateway

Tyk Gateway je potpuno open-source API pristupnik koji upravlja autentifikacijom, ograničenjem stope, kvotama i transformacijom zahtjeva za vaše pozadinske usluge. Licenciran pod Mozilla Public License 2.0, svaka značajka pristupnika dostupna je bez licencnog ključa — OAuth 2.0, JWT validacija, GraphQL proxying i podrška za dodatke, sve je uključeno u open-source izdanje.

Redis je jedina ovisnost, pružajući distribuiranu pohranu sesija i brojače ograničenja stope. Konfiguracija se obrađuje putem REST management API-ja, čineći Tyk kompatibilnim s tijekovima rada infrastrukture kao koda i CI/CD pipelineima. Samohosting zadržava sav API promet, vjerodajnice i podatke o korištenju unutar vaše vlastite infrastrukture.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Tyk Gateway ključne značajke

Autentifikacijski middleware

Zaštitite API-je pomoću OAuth 2.0, JWT-a, HMAC potpisa, Basic Autha, uzajamnog TLS-a ili API ključeva — nije potreban prilagođeni kod za autentifikaciju.

Ograničenje stope i kvote

Primijenite ograničenja brzine i kvote korištenja po korisniku, po aplikaciji ili po pravilima kako biste spriječili zlouporabu i osigurali pošten pristup.

Višeprotokolna podrška

Usmjerite REST, GraphQL, gRPC, TCP i WebSocket API-je kroz jedan pristupnik uz transformaciju i posredovanje prilagođeno protokolu.

Transformacija zahtjeva

Prepišite URL-ove, umetnite ili uklonite zaglavlja, izmijenite tijela zahtjeva i odgovora te pretvorite između SOAP-a i GraphQL-a izravno.

Plugin middleware

Proširite ponašanje gatewaya prilagođenom logikom napisanom u JavaScriptu, Pythonu, Gou ili gRPC-u bez mijenjanja osnovne kodne baze.

Zašto pokrenuti Tyk Gateway na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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