Postavite Tyk Gateway instalacijom jednim klikom.
API pristupnik otvorenog koda za osiguravanje, upravljanje i nadzor REST, GraphQL i gRPC API-ja bez plaćenog licenciranja ili naplatnih značajki.
Odaberite VPS plan za Tyk Gateway
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tyk Gateway
Tyk Gateway je potpuno open-source API pristupnik koji upravlja autentifikacijom, ograničenjem stope, kvotama i transformacijom zahtjeva za vaše pozadinske usluge. Licenciran pod Mozilla Public License 2.0, svaka značajka pristupnika dostupna je bez licencnog ključa — OAuth 2.0, JWT validacija, GraphQL proxying i podrška za dodatke, sve je uključeno u open-source izdanje.
Redis je jedina ovisnost, pružajući distribuiranu pohranu sesija i brojače ograničenja stope. Konfiguracija se obrađuje putem REST management API-ja, čineći Tyk kompatibilnim s tijekovima rada infrastrukture kao koda i CI/CD pipelineima. Samohosting zadržava sav API promet, vjerodajnice i podatke o korištenju unutar vaše vlastite infrastrukture.
Tyk Gateway ključne značajke
Autentifikacijski middleware
Zaštitite API-je pomoću OAuth 2.0, JWT-a, HMAC potpisa, Basic Autha, uzajamnog TLS-a ili API ključeva — nije potreban prilagođeni kod za autentifikaciju.
Ograničenje stope i kvote
Primijenite ograničenja brzine i kvote korištenja po korisniku, po aplikaciji ili po pravilima kako biste spriječili zlouporabu i osigurali pošten pristup.
Višeprotokolna podrška
Usmjerite REST, GraphQL, gRPC, TCP i WebSocket API-je kroz jedan pristupnik uz transformaciju i posredovanje prilagođeno protokolu.
Transformacija zahtjeva
Prepišite URL-ove, umetnite ili uklonite zaglavlja, izmijenite tijela zahtjeva i odgovora te pretvorite između SOAP-a i GraphQL-a izravno.
Plugin middleware
Proširite ponašanje gatewaya prilagođenom logikom napisanom u JavaScriptu, Pythonu, Gou ili gRPC-u bez mijenjanja osnovne kodne baze.
Zašto pokrenuti Tyk Gateway na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.