Tyk Gateway je potpuno open-source API pristupnik koji upravlja autentifikacijom, ograničenjem stope, kvotama i transformacijom zahtjeva za vaše pozadinske usluge. Licenciran pod Mozilla Public License 2.0, svaka značajka pristupnika dostupna je bez licencnog ključa — OAuth 2.0, JWT validacija, GraphQL proxying i podrška za dodatke, sve je uključeno u open-source izdanje.

Redis je jedina ovisnost, pružajući distribuiranu pohranu sesija i brojače ograničenja stope. Konfiguracija se obrađuje putem REST management API-ja, čineći Tyk kompatibilnim s tijekovima rada infrastrukture kao koda i CI/CD pipelineima. Samohosting zadržava sav API promet, vjerodajnice i podatke o korištenju unutar vaše vlastite infrastrukture.