Postavite Serge jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostirano sučelje za chat za pokretanje LLaMA i Alpaca modela lokalno putem llama.cpp bez troškova API-ja.
Odaberite VPS plan za Serge
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Serge
Serge je sučelje za chat otvorenog koda za lokalno pokretanje jezičnih modela iz obitelji LLaMA putem llama.cpp, s prvoklasnom podrškom za Alpaca, Vicuna, GPT4All i druge prilagodbe zajednice. Objedinjuje SvelteKit web sučelje, FastAPI pozadinski sustav i registar modela podržan Redisom u jedan spremnik, tako da možete preuzimati GGUF modele, upravljati sesijama chata i podešavati parametre zaključivanja bez povezivanja više usluga.
Samostalno hostiranje Sergea zadržava svaki upit i odgovor na vašem vlastitom VPS-u — bez vanjskog API-ja, bez telemetrije i bez troškova po tokenu. Zaključivanje samo putem CPU-a radi odmah po instalaciji, čineći ga praktičnim načinom za pokretanje privatnih LLM-ova bez plaćanja vremena GPU-a u oblaku ili prijave za AI uslugu treće strane.
Serge ključne značajke
Radi na CPU-u
llama.cpp omogućuje potpuno lokalno zaključivanje bez GPU-a, tako da možete razgovarati s kvantiziranim LLaMA modelima na standardnom VPS-u.
Ugrađeni registar modela
Preuzimajte i prebacujte se između Alpaca, Vicuna, GPT4All i drugih GGUF modela izravno iz web sučelja bez ručnog kopiranja datoteka.
Podesivo zaključivanje
Prilagodite temperaturu, top-k, top-p, duljinu konteksta i ostale parametre generiranja po chatu za kontrolu stila i kvalitete odgovora.
Trajna povijest chata
Razgovori i preuzete težine modela pohranjuju se u Docker volumenima i preživljavaju ponovna pokretanja spremnika i nadogradnje.
REST API uključeno
FastAPI pozadina izlaže endpointe za chat, model i sesiju tako da možete integrirati Serge s prilagođenim skriptama, botovima ili aplikacijama.
Nema vanjskih API ključeva
Sve se pokreće u jednom spremniku bez potrebe za OpenAI, Anthropic ili cloud računom — upiti nikada ne napuštaju vaš VPS.
Zašto pokrenuti Serge na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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