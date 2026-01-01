Serge je sučelje za chat otvorenog koda za lokalno pokretanje jezičnih modela iz obitelji LLaMA putem llama.cpp, s prvoklasnom podrškom za Alpaca, Vicuna, GPT4All i druge prilagodbe zajednice. Objedinjuje SvelteKit web sučelje, FastAPI pozadinski sustav i registar modela podržan Redisom u jedan spremnik, tako da možete preuzimati GGUF modele, upravljati sesijama chata i podešavati parametre zaključivanja bez povezivanja više usluga.

Samostalno hostiranje Sergea zadržava svaki upit i odgovor na vašem vlastitom VPS-u — bez vanjskog API-ja, bez telemetrije i bez troškova po tokenu. Zaključivanje samo putem CPU-a radi odmah po instalaciji, čineći ga praktičnim načinom za pokretanje privatnih LLM-ova bez plaćanja vremena GPU-a u oblaku ili prijave za AI uslugu treće strane.